Thüringens Triathleten kommen runter von der Couch

Nach dem Feierabend habe er immer vor seinem Rechner gesessen. Abend für Abend und nicht selten bis tief in die Nacht – und zwar von Anfang April bis Mitte Juli. Matthias Weißbrodt vom Triathlon Jena Verein muss lachen, wenn er noch einmal jene Wochen Revue geschehen lässt, in denen er sich zu fortgeschrittener Stunde einem Projekt widmete, welches er zum Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen hatte: dem „Quarantathlon“ – eine Wortschöpfung, die sich bei den Worten „Quarantäne“ und „Triathlon“ bedient.

Beim „Quarantathlon“ handelte es sich um eine Plattform, die während des ersten Lockdowns Wettkämpfe für Triathleten anbot – aber nicht nur. Denn jeder, der Lust verspürte, sich sportlich zu betätigen, konnte sich einbringen. Ein Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport eben. An den Wochenenden mussten die Teilnehmer Rad- und Laufaufgaben erfüllen, für die es dann Punkte gab. Über 14 Wochen erstreckte sich das sportliche Unterfangen.

Mit dem Projekt belegte der Triathlon Verein Jena bei den „Sternen des Sports“ auf Landesebene für „beispielhaftes gesellschaftliches Engagement“ den 1. Platz – zum einen. Zum anderen konnte der Verein aus der Saalestadt Platz vier auf Bundesebene holen.

„Wir wollten etwas schaffen, das die Leute animiert, sich zu bewegen. Damit sie nicht die ganze Zeit während des Lockdowns nur zu Hause auf der Couch hocken – und ich glaube fast, dass wir die Ersten waren, die das im größeren Stil angeboten haben“, sagt Matthias Weißbrodt, seines Zeichens Organisator des Jenaer Paradiestriathlons, Nachwuchstrainer und Sportbeauftragter der Stadt Jena.

Da er das Kommando über den Triathlon in der Saalestadt innehat, verfügt der 39-jährige Ingenieur über ein umfangreiches Netzwerk – und das sollte ihm für sein Projekt ungemein in die Karten spielen, denn am Ende nahmen gut 3500 Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet am „Quarantathlon“ teil. Da kann man schon einmal bis tief in die Nacht vor seinem Laptop verharren. Weißbrodt, der eine Fußball-Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena genoss, schätzt, dass er weit über 1000 E-Mails in dieser Zeit beantwortet hat.

Doch damit nicht genug, wurde doch auch die Deutsche Triathlon Union (DTU) auf die Plattform samt Datenbank aufmerksam und griff auf sie für die virtuellen Wettkämpfe der 1. und 2. Triathlon-Bundesliga zurück, die allesamt dezentral über die Bühne gingen.

Matthias Weißbrodt betont, dass er das alles nicht allein gestemmt hat. Umgehend verweist er auf seinen engsten Mitstreiter Tom Eismann, seines Zeichens Triathlon-Landestrainer und Teamleiter des Bundesligateams „Weimarer Ingenieure“. Eismann sei federführend beim Social-Media-Auftritt gewesen. Zu den beiden gesellten sich zudem noch fünf weitere Mitstreiter, die vom Triathlon Jena Verein, dem Team „Weimarer Ingenieure“, dem AC Apolda und dem LTV Erfurt kamen und mit ihren jeweiligen Stärken zum Gelingen des Projektes beigetragen hätten, so Weißbrodt.

Ach ja, er selbst habe auch vom „Quarantathlon“ profitiert, berichtet Matthias Weißbrodt. „Auch ich habe wieder mehr Sport getrieben – und daran möchte ich künftig festhalten.“