Thüringer HC gewinnt zum Auftakt ungefährdet

Bad Langensalza. Die THC-Handballerinnen finden nach nervösem Beginn zu mehr Sicherheit und lenken die Partie gegen Leverkusen früh in ihre Richtung.

Zweimal ärgerte Lieke van der Linden die Thüringer. Indem Leverkusens Torhüterin erst gegen Nathalie Hendrikse und gleich nochmal gegen Johanna Stockschläder von der anderen Seite hielt, trieb sie Trainer Herbert Müller ebenso den Zorn auf die Stirn wie bei am Ende verschenkten Angriffen. Die Partie indes war beim Stande von 24:15 (43.) trotz der Paraden gegen die Außen in den Bahnen, in denen sich die Thüringer Handballerinnen den Start in ihre 19. Bundesliga-Saison vorgestellt hatten. Wenn auch mit leichten Anlaufschwierigkeiten holten sich mit einem 32:22 (15:11) vor knapp 1200 Zuschauern ungefährdet die ersten Punkte.

„Für uns war wichtig, dass wir gut starten“, sagte der THC-Coach und war mit dem Ausgang zufrieden, nachdem es der Gast seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht leicht gemacht hatte. Ein paar technische Fehler nach Wiederbeginn halfen, dass sich der THC schnell klar absetzen konnte.

Das sei etwas, sich man sich gegen einen solchen Gegner nicht leisten könne, fand Leverkusens Trainer Michael Biegler. „Aber das sind nicht die Spiele, in denen wir etwas holen müssen“, fügte er mit Blick auf seine Ausbildungsmannschaft an. Vielmehr lobte er die Atmosphäre in der Salzahalle. „Es ist schön, hier zu spielen“, gratulierte er.

Annika Lott als Spielerin der letzten Saison geehrt

Blumen und ein Bild für die beste Spielerin der vergangenen Saison: Der Vorsitzende der Bundesliga-Frauen, Andreas Thiel, ehrte Annika Lott vor dem Spiel. In seiner Funktion als Bayer-Torwarttrainer wollte er wie Biegler indes keine weiteren Geschenke beim letztjährigen Vize verteilen und durfte anfangs auf eine Chance hoffen.

Trotz der vielversprechenden Vorbereitung mit neun Siegen, bei nur einer Niederlage gegen Champions-League-Sieger Kristiansand zeigte sich der THC zunächst nervös. Hinzu kam, dass ersten guten Möglichkeiten ohne Erfolg blieben.

Die Spielerin der Saison 2022/23 aber zeigte einmal mehr ihre Qualität. Sie marschierte voran, erzielte zuweilen im Alleingang wichtige Tore. Bis zur Pause hatte die 23-Jährige sechs ihrer sieben Tore erzielt und warf ein 15:9 (25.) heraus.

Zwischendurch sah sich das Spiel etwas wild an. „Aber es gibt keinen Schönheitspreis, nur das Ergebnis zählt“, sagte Herbert Müller im Vorfeld. Ihn wurmte eher, dass Bayer zu einfachen Toren kam und bis zur Pause auf 11:15 verkürzte.

Auf eine offensivere Deckung gegen Leverkusens starke Rückraumspielerin Viola Leuchter hätte er gern verzichtet. Damit aber hatte der THC gegriffen und ein probates Mittel gefunden. Durch Kathrin Pichlmeier, Vilma Matthijs Holmberg sowie Johanna Stockschläger ließ er mit Wiederbeginn vorentscheidende Tore sprechen. Sieben Tore hinten, wenig später acht, zu viel für die Gäste. Sie kämpften, aber auch infolge der späteren Rote Karte gegen Mariana Lopes (Foulspiel, 42.) fanden sie immer weniger Mittel.