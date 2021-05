Thüringer HC verliert bei Spitzenreiter Dortmund

Kaum ein Durchkommen: Lydia Jakubisova hatte mit dem Thüringer HC trotz ihrer sieben Tore im Auswärtsspiel in Dortmund keine Chance.

Handball-Bundesligist Thüringer HC hat nach sechs Siegen die erste Niederlage kassiert. Beim Tabellenführer Borussia Dortmund unterlag man mit 29:38 (14:18).

Der noch unbesiegte Spitzenreiter, dem der Meistertitel kaum noch zu nehmen ist, ließ sich die fünfwöchige Spielpause aufgrund mehrerer positiver Coronafälle nicht anmerken. Nach neun Minuten hatte der Favorit beim 5:2 schon die Richtung vorgegeben.

Abschütteln jedoch ließen sich die THC-Frauen zunächst nicht. Kerstin Kündig traf zum 6:6 (13.). Später erzielte Marketa Jerabkova, mit neun Treffern beste THC-Werferin, erneut den Gleichstand (9:9/18.). Aber selbst die eingewechselte Torhüterin Petra Blazek mit einem gehaltenen Strafwurf konnte Dortmund nicht aufhalten (12:17/26.).

In der zweiten Hälfte häuften sich die Fehler in den THC-Reihen, was der Tabellenführer mit hohem Tempo eiskalt ausnutzte und spätestens beim 21:29 (45.) nicht mehr einzuholen war.

Dabei wäre aus Sicht von Herbert Müller durchaus mehr möglich gewesen. „Dortmund hat verdient gewonnen, aber es hätte keine Niederlage mit neun Toren sein dürfen. Wenn wir uns beim 17:20 cleverer anstellen, hätten wir Dortmund viel länger ärgern können“, sagte der THC-Trainer, der vor allem die Leistung von Lydia Jakubisova heraushob. Die Slowakin glänzte nicht nur wegen ihrer sieben Tore, sondern überzeugte einmal mehr auf der für sie ungewohnten Rückraumposition.

Im Kampf um einen Europapokalplatz stehen nun noch drei Bundesligaspiele aus, die der Thüringer HC gewinnen muss. Schon am kommenden Sonnabend wartet bei der HSG Bensheim/Auerbach der letzte Auswärtsauftritt dieser Serie.