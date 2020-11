Handball: Thüringer HC verliert in Metzingen

An den Kampf um die ersten Plätze in der Handball-Bundesliga der Frauen denkt Herbert Müller im Moment kaum. „Wir gehören eher zum breiten Mittelfeld“, sagte der Trainer des Thüringer HC nach der 27:31-Niederlage, die sein Team am vergangenen Samstag im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Blomberg-Lippe einstecken musste. Vor dem Rückspiel am Sonnabend (16.30 Uhr) verpasste es sein THC um Top-Werferin Marketa Jerabkova (14 Treffer), sich Selbstvertrauen zu verschaffen.

Dritte Niederlage in der Meisterschaft

Vier Tore gilt es aufzuholen gegen den Dritten. Und die Köpfe freizubekommen. Dazu dürfte der Mittwochabend in Metzingen weniger beitragen haben als erhofft. Bei den „Tussies“ zeigten die Thüringerinnen zwar über weite Teile ein besseres Gesicht als vier Tage zuvor. Im letzten Punktspiel vor der EM-Pause mussten sie dennoch die dritte Niederlage in der Meisterschaft hinnehmen. In einem vor allem gegen Ende hochdramatischen Duell behielt Metzingen beim 34:32 (13:14) die Oberhand, nachdem die Gäste fünf Minuten vor Schluss nach langem Kampf noch einmal mit zwei Toren in Führung gegangen waren (31:29). Die aber gaben sie wie den Vorsprung zu Beginn her.

„Schade“, meinte Trainer Herbert Müller. Er attestierte seiner Mannschaft zumindest in der Offensive ein gutes Spiel. „Sie hätte sich einen Punkt verdient gehabt“, sagte er. „Aber dem war nicht so“, fügte er konsterniert an und machte die Ur­sache in der Deckungsarbeit aus. „Wir haben in der zweiten Halbzeit keine Bindung in der Abwehr gefunden“, kritisierte er ähnlich wie nach der Niederlage gegen Blomberg.

Metzingen bestraft kleinste Fehler resolut

Schnell spielen, beweglicher sein und dadurch kompakter: Vieles von dem, was der Coach als verbesserungswürdig ansprach, setzte seine Mannschaft zunächst um – und den bis dato Siebten mit einem vielversprechenden Start unter Druck.

Eingeläutet von Jerabkova und Kerstin Kündig warfen die Thüringerinnen einen Drei-Tore-Vorsprung heraus (4:1/4.), vermochten den indes bis zur Pause nicht zu halten. Dabei wirkten die Angriffe dynamischer und flüssiger, wie es sich Müller vorgestellt hatte. Auch im Tempogegenstoß waren sie erfolgreich. Die kleinsten Fehler aber bestrafte Metzingen nicht zuletzt dank einer Schnelligkeit von einer Bo van Wetering (insgesamt acht Tore) resolut.

Offener Schlagabtausch mündet in packendem Schluss

Den Mut des Auftaktes und das Tempo ließen die Gäste mit Beginn der zweiten Hälfte vermissen. Anders als die Einheimischen, die durch Marlene Zapf zweimal eiskalt zuschlugen und die erste Führung eroberten (15:14/32.). Der Einsatz stimmte dennoch weiter bei den THC-Frauen.

Fortan entwickelt sich ein Schlagabtausch, in dem die Metzinger zunächst wieder die Oberhand gewannen (21:19, 40.), weil die Gäste den einen oder anderen Wurf ungenutzt ließen. Mit einer guten Torhüterin Marie Davidsena als Rückhalt aber drehten Josefine Huber am Kreis und Emma Ekenman-Fernis über außen den Spieß zum 31:29 noch einmal um. Stabilität und Konstanz sind Merkmale, die dem THC im Moment fehlen. Ein einziger Pass, der von der Ecke noch gespielt werden konnte, genügte, um den THC aus dem Konzept zu bringen. Tamara Haggerty traf ungehindert zum 30:31 und leitete Metzingens Wende ein, die Bo van Wetering vergoldete.