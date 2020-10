Thüringer HC wirf sich vor Auftakt der Europa-League-Qualifikation warm

Die Familie durfte sie aufgrund der Isolation der Mannschaft nur auf Abstand sehen. Die Zeit in der Heimat hat Petra Blazek dennoch genossen. In Mödling, wo das österreichische Nationalteam in der vergangenen Woche zusammengekommen war, ist die THC-Torhüterin aufgewachsen. Der Weg führt sie am Samstag zurück in gewohnte Gefilde.

Der Hans-Lackner-Dom ist nicht weit entfernt von der zum Großraum Wien gehörenden Stadt Mödling. Und er ist auch in der Nähe des Hotels, wo am Samstag der THC Quartier bezieht. Für Petra Blazek, 33, ein bekannter Ort. Nicht nur wegen der markanten Rundbauweise der Halle. Vor allem in der Jugendzeit bei Hypo Niederösterreich hat sie der Weg des Öfteren auch zum WAT Atzgersdorf geführt. Nun gilt es dort für ihren Thüringer HC, die erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der neuen European Handball League zu nehmen.

„Kann unangenehm werden“

Für Petra Blazek zählt nichts als das Weiterkommen. „Aber es kann sehr unangenehm werden“, sagt sie. Die Kapitänin der österreichischen Auswahl begründet es damit, dass der Gastgeber einerseits nichts zu verlieren hat und sich andererseits taktische Mittel überlegen wird, um mit einem guten Ergebnis ins Rückspiel eine Woche später nach Nordhausen zu gehen.

Starker Auftritt: Marketa Jerabkova erzielte elf Tore. Foto: Sascha Fromm

Ordentlich Rückenwind hat sich ihr Team verschafft. Auch im zweiten Bundesliga-Heimspiel gaben sich die THC-Frauen keine Blöße. Mit einem 36:28 (18:12) nach einer über weite Strecken klasse Vorstellung schlugen sie am Mittwoch Blomberg-Lippe, wahrten in der neu gestalteten Salz-Halle den Heimnimbus und eroberten zunächst die Tabellenspitze.

„Wenn wir vorn mitspielen wollen, müssen wir alle Heimspiele gewinnen“, meinte Petra Blazek. Dass sie gegen Blomberg bis auf einen Siebenmetereinsatz nicht auf dem Feld stand, sondern vor allem Marie Davidsen hielt und Laura Kuske ran durfte, sah sie nicht tragisch. „Wichtig ist, dass wir uns unterstützen“, meinte sie.

Für Helfried Müller, diesmal ohne Bruder Herbert infolge seiner Verletzung an der Seitenlinie, bestand auch kein Grund, einen Tausch im Tor vorzunehmen. Neben einer aus allen Lagen treffenden Marketa Jerabkova (11 Treffer) ragte vor allem Torhüterin Marie Davidsen heraus. Während ihre Vorderleute den Gegner immer wieder in den Positionsangriff zwangen und so auf Distanz hielten, wehrte die Norwegerin ab, was abzuwehren war. Großartig fischte sie etwa den Ball aus Nahdistanz von Myrthe Schoenaker noch weg.

Mit Chancen geschludert

Mit sieben Treffern lag ihr Team da bereits vorn (13:6/22). Dass Davidsen danach in kurzer Folge mehrfach hinter sich greifen musste, lag daran, dass die Thüringerinnen wie zu Beginn auch gegen Ende der ersten Hälfte mit ihren Chancen schluderten und Blomberg das schnelle Spiel eröffneten, das sie zuvor so gut unterbanden.

An der Dominanz der Einheimischen aber änderte sich nichts. Mit Wiederbeginn hielten die THC-Frauen an ihrer taktisch disziplinierten Vorstellung fest. Marketa Jerabkova, wer sonst an diesem Abend, warf vom Punkt mit ihrem neunten Treffer erstmals einen Zehn-Tore-Vorsprung heraus (24:14/38.) und ließ sogleich Nummer zehn folgen. Der THC leistete sich in der Folge zwar eine Schwächeperiode, blieb aber am Drücker und brachte den vierten Sieg ungefährdet nach Hause. Die richtige Einstimmung vor dem Start auf Europas Handballbühne.

Helfried Müller schwärmte im Nachgang von der Geschlossenheit. „Wir sind auf dem Weg, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen“, sagte er, „heute haben alle nur für Herbert gespielt“.