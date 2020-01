Omid Sayadi kämpft bei der Thüringer Meisterschaft im Freien Ringkampf in der Dreifelderhalle in Apolda gegen seinen Kontrahenten.

Thüringer Meisterschaft in Dreifelderhalle in Apolda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Meisterschaft in Dreifelderhalle in Apolda

Omid Sayadi vom KSC „Deutsche Eiche“ Apolda (Foto, in blau) besiegt hier gerade seinen Kontrahenten Dustin Nürnberger vom RSV Rotation Greiz und beweist dabei technische Überlegenheit. Bei der Thüringer Meisterschaft im Freien Ringkampf in der Dreifelderhalle in Apolda konnten Schaulustige am Samstag über 120 weitere Einzelkämpfe erleben. Insgesamt waren 99 Wettkämpfer aus dem gesamten Freistaat angereist, so etwa aus Greiz, Jena, Erfurt oder auch Zella-Mehlis und Suhl.

„Es handelt sich um die erste Leistungsbestimmung im neuen Jahr. Parallel finden zeitgleich die Landesmeisterschaften in Sachsen und Sachsen-Anhalt statt“, erklärt Bela Olah, KSC-Trainer und Präsident des Thüringer Ringerverbandes.