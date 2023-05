Thüringer Para-Cyclerin Eskau glänzt bei Comeback auf dem Handbike

Erfurt. Lange musste Andrea Eskau auf Wettkämpfe verzichten, nun ist die Thüringer Paralympics-Gewinnerin auch auf dem Handbike erfolgreich zurückgekehrt. Beim Weltcup in Ostende gelangen ihr zwei Podestplätze.

Nach der erfolgreichen Rückkehr bei der nordischen Ski-Weltmeiserschaft im vergangenen Winter ist Andrea Eskau nun auch beim Weltcup der Para-Cycler im belgischen Ostende ein glänzendes Comeback gelungen. Die aus Apolda stammende Paralympics-Gewinnerin landete gleich doppelt auf dem Treppchen.

Mit dem Handbiker sicherte sich die 52-Jährige durch einen starken Zielsprint den ersten Platz im Straßenrennen. Im Zeitfahren erreichte Eskau zudem den dritten Platz. „Andrea hat einen unglaublichen Weltcup hingelegt. Sie hat im Winter für den Radsport trainiert, musste den Auftakt in Maniago aus gesundheitlichen Gründen noch auslassen und ist wieder voll da“, sagte Bundestrainer Gregor Lang.

Nach knapp dreijähriger Wettkampfpause hatte die in Elsdorf bei Köln lebende Thüringerin im Januar bei der WM in Östersund im Biathlon-Sprint sowie über die zehn Kilometer jeweils Bronze gewonnen und sich nach einer langen Leidenszeit eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Langlaufsprint wurde sie Vierte. Nun feierte sie auch mit dem Handbike wieder Erfolge und peilt langfristig den Start bei den Paralympics 2024 in Paris an.