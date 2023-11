Thüringer Sporthilfe übergibt Nachwuchsförderung Sommersport

Ronja Klein von den Mattenteufel Erfurt (in Weiß) wurde von der Thüringer Sporthilfe ausgezeichnet.

Mühlhausen 46 Sportler und Sportlerinnen aus 13 Sportarten erhalten insgesamt einen fünfstelligen Geldbetrag.

In Mühlhausen erhielten am Donnerstag 46 Sportler und Sportlerinnen aus 13 Sportarten vom 1. Vorsitzenden der Stiftung Thüringer Sporthilfe, David Möller, dem Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Winfried Speitkamp und Gastgeber und Unternehmer Günter Oßwald eine Individualförderung von insgesamt 25.800 Euro überreicht. „Diese Förderung soll für Euch sowohl Würdigung Eurer Leistungen als auch Motivation für die weitere leistungssportliche Laufbahn sein“, gab David Möller den jungen Athleten mit auf den Weg. „Zugleich zeigen die Ergebnisse, wie der Junioren-WM-Titel von Radsportler Jakob Voigt im Teamsprint oder die Goldmedaille im Punktefahren Seanna Gray-Littbarski bei der Junioren-EM, dass Thüringen hoffnungsvolle Talente hat“, sagte der 1. Vorsitzende in seiner Begrüßung.

Die den Nachwuchssportlern und Nachwuchssportlerinnen übergebene Individualförderung soll auf der einen Seite nicht nur eine ideelle Anerkennung für die erbrachten Leistungen und weitere Motivation darstellen, sondern zum anderen auch einen kleinen Teil dessen kompensieren, was die Sportler, ihre Elternhäuser, die Vereine und Verbände Jahr für Jahr in das leistungssportliche Training und die Wettkämpfe investieren.

Zwei Gold-, zwei Silber und fünf Bronzemedaillen

Die Bilanz des Sommersportnachwuchses mit zwei Gold-, zwei Silber und fünf Bronzemedaillen sowie 20 Teilnehmern bei den internationalen Saisonhöhepunkten wie Junioren-WM/Junioren-EM liegt noch unter dem Vor-Corona-Niveau.

Seit knapp 30 Jahren gibt es die Nachwuchsförderung der Thüringer Sporthilfe. Seitdem wurden über 3900 Förderungen mit einem Volumen von rund 1,8 Millionen in die Thüringer Nachwuchssportler investiert.