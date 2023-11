Thüringer Trio bei deutscher Schwimmmeisterschaft

Erfurt. Ein Thüringer Trio schwimmt bis zum Sonntag bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Wuppertal mit.

Die Tasche ist gerade erst ausgepackt, schon geht es weiter. Gemeinsam mit Franz Ahnert (Erfurter SSC) und Jonas Levin Reuther (Jena-Lobeda) vom Landesleistungszentrum ist Oskar Schildknecht am Mittwoch auf dem Weg zur deutschen Kurzbahnmeisterschaft nach Wuppertal gewesen. Der erste Wettkampf-Höhepunkt des Herbstes, aber vor allem eine Standortbestimmung.

„Ich hoffe, dass ich möglichst nah an meine Leistungen vom vergangenen Jahr herankommen kann“, sagt der 18-jährige Rückenschwimmer vom Erfurter SSC mit Blick auf die an diesem Donnerstag beginnenden Titelkämpfe. Allzu hohe Erwartungen möchte er für den Moment nicht daran knüpfen. Im vergangenen Jahr war er über 100 und 200 Meter an gleicher Stelle Altersklassenrekord geschwommen. „Das war fast mein bester Wettkampf bisher“, erzählt er. Die Vorbereitung in diesem Herbst aber ist eine andere.

Oskar Schildknecht ist am Montag erst aus einem dreiwöchigen Höhen-Trainingslager in der Türkei zurückgekehrt. „Es ist gut gelaufen“, sagt er, was gleichbedeutend damit ist, dass es anstrengend war. Der Fokus liegt für den Perspektiv-Kader nicht auf den Kurzbahn-Meisterschaften, sondern darauf, optimale Grundlagen für die deutschen Meisterschaften im April auf der 50-m-Bahn zu schaffen. So gesehen bilden die drei Starts über die Rückenstrecken (50, 100, 200 m) einen Zwischentest.

Auch für Franz Ahnert. Der 17-Jährige hat vor Kurzem indes bereits ei­ne Marke gesetzt. Bei der Landesmeisterschaft in Gotha war der Erfurter auf der 25-Meter-Bahn Landes- und zugleich deutschen Altersklassenrekord über 100 und 200 Meter geschwommen. Nun geht es in der offenen Klasse gegen stärkere Konkurrenz, zu der auf einigen Strecken auch David Thomasberger zählt. Der in Leipzig trainierende Thüringer gilt auf den Lagenstrecken und im Schmetterling zu den Medaillenkandidaten.

Formal für sechs Starts ist Franz Ahnert bei den bis Sonntag dauernden Meisterschaften eingetragen. Nach seinen beiden Titeln in Gotha über 40 und 200 m Rücken geht es für Jonas Levin Reuther (14 Jahre) vorwiegend darum, Erfahrungen bei den „Großen“ zu sammeln.