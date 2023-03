Thuringia Bulls starten mit Schützenfest in den Champions Cup

Elxleben. Glänzender Start für die Thüringer Rollstuhlbasketballer ins Viertelfinalturnier um die europäische Krone.

Zum Auftakt des Champi­ons-Cup-Viertelfinales in Elxleben bezwangen die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls am Freitagabend den italienischen Vertreter Porto Torres mit 114:54 (55:36). Erfolgreichste Werfer aufseiten der Gastgeber waren Jordi Ruiz mit 25 und Joakim Linden mit 20 Punkten. Für den Kontrahenten traf die kanadische Nationalspielerin Kady Dandeneau am besten (23).

Die Zuschauer im „Bullenstall“ erlebten eine rasante Partie, in der beide Mannschaften mit hohem Tempo agierten und voll auf Offensive setzten. Die Mannschaft von Trainer Michael Engel gab sofort den Ton an und führte schnell deutlich (29:19). Vor allem in der Breite des Kaders hatten die Bulls klare Vorteile. Sie rotierten von Beginn an, während die Verantwortung bei Porto Torres auf wenigen Schultern verteilt war. Vor allem Dandeneau hielt ihr Team mit 19 Punkten in der ersten Halbzeit im Spiel.

Zur Pause lagen die Thüringer bereits mit 55:36 in Front. Im dritten Viertel lieferten sie dann eine Gala ab, netzten auch jenseits der Dreierlinie durch Ruiz und Alex Halouski ein und bauten den Vorsprung auf 87:46 aus. Bei den Italienern schwanden spürbar die Kräfte, die Bulls dagegen spielten sich in einen wahren Rausch, so dass am Ende ein Kantersieg auf der Anzeigetafel stand.

Zuvor hatte sich Ilunion Madrid im rein spanischen Duell gegen Bidaideak Bilbao mit 88:67 durchgesetzt. Die beiden Erstplatzierten des Turniers qualifizieren sich für das Final Four um die europäische Krone im Mai in den Niederlanden. Am Samstag, 18 Uhr, geht es für Bulls gegen Bilbao weiter; am Sonntag folgt die Partie gegen Madrid (12.30 Uhr).