Tim Ender feiert Traum-Debüt: A-Junior mit Doppelpack

Fünf Begegnungen der Kreisliga wurden abgesetzt. Nur zwei Spiele fanden statt, Überraschungen blieben aus. Spitzenreiter FC Eisenach II baute mit einem klaren 5:0-Sieg seinen Vorsprung auf 14 Punkte aus; allerdings hat Verfolger Gerstungen drei Spiele weniger absolviert.

FC Eisenach II – SV Blau-Weiß Lauterbach 5:0 (1:0). Gegen den Aufsteiger landete der von Anbeginn Druck machende Tabellenführer vor 75 Zuschauern einen souveränen Sieg, der durchaus hätte noch höher ausfallen können. Allerdings kam die FCE-Zweite erst in der zweiten Spielhälfte richtig zum Zuge, nachdem der doppelte Torschütze Robert Fischer die Pausenführung zum 1:0 (42.) besorgt hatte und nachdem die Gäste-Abwehr ihren Kasten lange sauber gehalten hatte. Fischer erhöhte zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 2:0 (51.). Das 3:0 (66.) gelang Omer Kasim Naser und den Endstand erzielte der bisherige A-Jugendspieler Tim Ender als ebenfalls zweifacher Torschütze mit dem 4:0 (78.) und dem 5:0 (86.). Dazu sei angemerkt, dass der 18-jährige sein allererstes „Männerspiel“ bestritt und gleich zweimal traf! Die Partie verlief sehr fair, berichtete Trainer Guido Kehr, der die Attacke in Berka vor einer Woche gut überstanden habe.

SG Suhltal/Eltetal – SG EFC Ruhla II 4:0 (0:0). Vor 60 Zuschauern hielten die tief stehenden Gäste in der ersten Halbzeit defensiv gut dagegen, machten die Räume eng, ließen die Gastgeber nur schwer in die Zweikämpfe kommen, sodass es torlos in die Pause ging. Doch nach dem 1:0 (49.) durch Pascal Heß war der Bann bei den Platzherren in Fernbreitenbach gebrochen. Binnen nur 20 Minuten fiel die Entscheidung: Der doppelte Torschütze Florian Krauß erhöhte in der 56. und 62. Minute auf 2:0 und 3:0, ehe David Röder in der 69. Minute das 4:0 erzielte. In der Schlussphase bewahrte der stark parierende Gäste-Keeper Maik Nicolai seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage, indem er drei dicke Chancen von Florian Krauß (2) und Silas Schulze (1) vereitelte. „Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, spielerisch ist aber noch Luft nach oben“, kommentierte Suhltals Mannschaftsleiter Herbert Koch die Leistung der Gastgeber. Indes kamen die Gäste über die gesamte Spielzeit kaum zu Torchancen.