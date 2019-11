Timo Grau vom SV Moßbach: „Meine neue Heimat geht vor“

Neustadt. Am Sonnabend ist zwar das Derby in Neustadt/Orla, aber an seinem Ritual vor dem Anpfiff wird der Moßbacher Timo Grau (21) festhalten.

Am Sonnabend ist zwar das Derby in Neustadt/Orla, aber an seinem Ritual vor dem Anpfiff wird der Moßbacher Timo Grau (21) festhalten. „Ich ziehe zuerst meinen linken Schuh an. Dann werde ich zuerst mit dem linken Fuß den Rasen betreten. Nach der Begrüßung laufe ich zu unserem linken Außenverteidiger und klatsche ihn ab. Dann laufe ich zu unserem rechten Innenverteidiger und dann geht’s an die Strafraumgrenze, um unseren Keeper abzuklatschen.“