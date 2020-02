Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tischtennis-Kreisliga: Viel Spannung im Oberhaus

Spannung war angesagt in der 1. Tischtennis-Kreisliga des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Am dritten Rückrunden-Spieltag wurden zwei Heimsiege und je ein Auswärtserfolg sowie Unentschieden vermeldet. Der TSV Bad Blankenburg II war in dieser Runde spielfrei.

Eine klare Angelegenheit war das Spiel zwischen Tabellenführer 1. TTC Saalfeld III und Schlusslicht Thuringia Königsee, welches die Kreisstädter 8:0 für sich verbuchen konnten. Die Punkteteilung gab es zwischen Neuling Lok Saalfeld II und Turbine Hohenwarte, was gleichzeitig das Spitzenspiel war. Hier lag Lok bis zum 6:4 in Führung, bevor Hohenwarte zum 6:6 kam. Mario Müller brachte die Saalfelder zum 7:6, welches Bernd Stauch wieder ausgleichen konnte (7:7). Weiter in das Mittelfeld klettert der TTC Zeigerheim II mit seinem knappen 8:6 Erfolg über den SV 1883 Schwarza III. Der TTCZ II führte 3:1, 5:2 sowie 6:4, bevor die 1883er zum 6:6 kamen. Den Sieg sicherten Christian Harbke und Ralf Heerwagen. Einen ähnlichen Spielverlauf gab es zwischen Kellerkind MTV 1876 Saalfeld II und Zeigerheim I. Die Gäste führten hier 3:1und 6:3. Der MTV kam noch zum 6:7. Torsten Kind beendete die Partie mit dem 8:6 für den TTCZ. Für Zeigerheim trat zu diesem Spiel nur ein Trio an.

Weiter ungeschlagen an der Spitze ist der 1. TTC Saalfeld III (1., 19:1). Mit Abstand folgen Hohenwarte (2.) sowie Lok Saalfeld II (3., beide 15:7). Ohne Pluspunkt ist Königsee (9., 0:20) Tabellenletzter.

Punkteteilung im Spitzenspiel der 2. Kreisliga

Verhältnismäßig klare Angelegenheiten gab es am vierten Spieltag der Rückrunde in der 2. Tischtennis-Kreisliga.

Jeweils 8:0 gewannen der noch ungeschlagene Tabellenführer TSV Bad Blankenburg III und der 1. TTC Saalfeld IV, welche gegen Neuling SG Marktgölitz II sowie den SV 1956 Großkochberg IV anzutreten hatten. 8:1 fertigte der SV 1956 III Aufsteiger Turbine Hohenwarte III ab. Etwas enger sah es zwischen Stahl Unterwellenborn und Turbine II aus. Hier führten zunächst die Gastgeber 4:2, bevor die Kaulsdorfer das Spiel drehten und mit 5:4 die Nase vorn hatten. Das Stahl-Quartett wendete wieder das Blatt zum 6:5. Bernd Reich sowie Reiner Freitag erspielten die Punkte zum Unterwellenborner 8:5 Erfolg. Noch mehr Spannung herrschte zwischen Lok Saalfeld III und der SG Marktgölitz I, wo die Partie bis zum 5:5 ausgeglichen verlief. Lars Petermann und Gabriele Raschke brachten Marktgölitz beim 7:5 an den Rand des Sieges. Diesen verhinderten Andreas Kunze und Minh Viet Tran, welche Lok beim 7:7 die Punkteteilung beschert haben.

Nach dieser Runde sind Bad Blankenburg III (1., 25:1), der 1. TTC Saalfeld IV (2., 21:5) sowie Marktgölitz I (3., 17:5) auf den Treppchenrängen. Schlusslicht ist Aufsteiger Marktgölitz II (10., 0:24).

Königseer Siegesserie wurde in 3. Kreisliga beendet

Ein spannender Spieltag ging in der 3. Tischtennis-Kreisliga über die Bühne. Während zwei Partien klar ausgegangen sind, standen drei auf Messers Schneide.

Einen Kampf auf Biegen und Brechen lieferten sich der TTC Zeigerheim III und der verlustpunktfreie Tabellenführer SV 1883 Schwarza IV. Nachdem Zeigerheim zunächst 3:1 vorn lag, übernahm der Absteiger aus Schwarza das Kommando und kam mit 5:3 sowie 7:4 in Vorderhand. Dietmar Pfeiffer und Andreas Vater schafften den Anschluss zum 6:7. Die erste Punkteinbuße der 1883er verhinderte Frank Karwehl, der seinem Team das 8:6 gebracht hat. Bei Thuringia Königsee II ist nach fünf Erfolgen in Folge die Siegesserie gegen Stahl Unterwellenborn II gerissen, Die Gäste führten 6:3 und 7:4. Horst Röser verkürzte für die Rinnestädter (5:7), bevor Karl-Heinz Pengel mit einem knappen 3:2 über Lutz Nothnagel den Schlusspunkt zum 8:5 setzte. Ähnlich der Spielverlauf in der Rudolstädter Westschule, wo sich der SV 1883 Schwarza V und Neuling 1. TTC Saalfeld V gegenüberstanden. Schwarza war leicht tonangebend und führte bis in die Schlussphase stets knapp. Nach dem 6:5 machten Bernd Letzner sowie Altmeister Hans Ripke den Doppelpunktgewinn der 1883er perfekt (8:5). Klare Angelegenheiten gab es beim zweiten Neuling Lok Saalfeld IV und den SV 1956 Großkochberg V, wo sich Stahl Unterwellenborn III 8:0 sowie der MTV 1876 Saalfeld III 8:3 durchgesetzt haben.

Nach diesem 12. Spieltag ist Schwarza IV (1., 24:0) weiter mit einer weißen Weste auf dem Thron. Veränderungen gab es hinter dem Tabellenführer; hier verdrängte Unterwellenborn II (2., 17:9) Königsee II (3., 16:8) sowie Zeigerheim III (4., 15:9). Abgeschlagen am Tabellenende ist Großkochberg V (10., 2:22).