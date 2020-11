Tischtennis-Spieler wünschen sich Normalität im Frühjahr

Trotz der schweren Zeit war es ein verhaltener Optimismus, der die per Videokonferenz abgehaltene Sportausschusssitzung des Tischtennis-Bezirksverbandes Nordthüringen am Freitagabend erfüllte. Der große Traum, im Frühjahr 2021 wieder ein wenig mehr Normalität zu genießen und Wettkämpfe jeglicher Art austragen zu können, stand bei den 14 Teilnehmern merklich hoch im Kurs.

Bereits seit längerer Zeit stand fest, dass die Tischtennis-Ligen nur noch in einer einfachen Runde, sprich der Beendigung der Vorrunde, zu Ende gebracht werden. Mit der am 30. November endenden Wechselfrist für Spieler geht aber einher, dass für die Spiele nach dem Jahreswechsel die neue Mannschaftsmeldung gilt. Definitiv nicht gespielt werden die Doppel, was je nach Stärke für die Teams zum Vor- oder Nachteil gereichen kann.

Da der Wunsch, bereits im Dezember wieder zum Schläger greifen zu können, wohl ein frommer bleibt, legten die Verantwortlichen um Sportwart Jens Nölker (Blau-Weiß Mühlhausen) den Fokus bereits auf das nächste Jahr. Die bisher ausgefallenen Duelle sollen von den Staffelleitern zeitnah neu angesetzt werden. „Sobald die Politik grünes Licht gibt und die Hallen wieder geöffnet werden, hoffe ich auf einen regen Austausch unter den Mannschaften, damit die Spiele neu fixiert werden können“, sagte Nölker.

Neben den Ligen hoffen alle, die Pokaltermine über die Bühne bringen zu können. Noch ist in allen Kreisen nicht einmal der Pokalsieger gefunden. Dass diese Endrunden sowie die Bezirkspokalrunden aber zur Austragung kommen sollen, war nicht nur Nölker ein Bedürfnis. Immerhin ist hier das Zeitfenster recht großzügig bemessen, Termine sollten sich im Frühjahr finden lassen.

Ganz ohne Absagen kam der Bezirksverband aber nicht herum. So wurden die Bezirksmeisterschaft der Damen und Herren sowie der Senioren ersatzlos gestrichen. Die Nominierung für die Landeseinzelmeisterschaften erfolgt durch den Sport- bzw. Seniorenwart.