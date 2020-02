Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tischtennis-Verband berät mögliche WM-Absage

Busan/Südkorea. Am Austragungsort der Tischtennis-Mannschafts-WM in Südkorea sind am 21. Februar erste Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden, gab der Tischtennis-Weltverband bekannt.

Die ITTF kündigte ein "Notfalltreffen" mit Vertretern der Stadt Busan und des südkoreanischen Verbandes KTTA an, um danach über mögliche Konsequenzen bis hin zu einer Absage des WM-Turniers vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt zu diskutieren. Die für den 22. Februar geplante Gruppenauslosung der Team-Weltmeisterschaft wurde nach Angaben der ITTF schon einmal verschoben.

Der Weltverband sprach in seiner Mitteilung von einer "außergewöhnlichen Situation". Erst zwei Stunden zuvor hatte die ITTF bekanntgegeben, wegen des in China ausgebrochenen Coronavirus' die Weltgesundheitsorganisation WHO in die Vorbereitungen auf die WM einbezogen zu haben. "Die ITTF und der koreanische Verband KTTA lassen sich von der Weltgesundheitsorganisation beraten und arbeiten mit der koreanischen Regierung zusammen, um gründliche Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen", hieß es dort. Wegen des Virus' bereitet sich auch die chinesische Nationalmannschaft aktuell nicht in ihrer Heimat, sondern in Katar auf das WM-Turnier vor.