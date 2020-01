Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tischtennis: Vincent Kazuch unterstreicht sein Talent

Riestedt. Einen hervorragenden Auftritt hatte das Tischtennis-Talent Vincent Kazuch vom Post SV Mühlhausen bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Nachwuchsklassen im Tischtennis in Riestedt bei Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. In der Konkurrenz der männlichen U 15 eroberte der 14-Jährige, der für die Müntzerstädter Reserve in der Thüringenliga aktiv ist, gegen elf Konkurrenten den zweiten Platz.

Vincent musste sich in einem guten Zwölfer-Feld lediglich dem ungeschlagenen Gesamtsieger Nadeem Alwan (SV Dresden-Mitte) geschlagen geben, holte mit 10:1-Spielen bei 30:7-Sätzen souverän die Silbermedaille vor Anton Voges von der DJK Biederitz und qualifizierte sich damit für die Deutschen U15-Meisterschaften. Unter anderem schlug das Mühlhäuser Talent in einer spannenden Begegnung nach fünf Sätzen den Breitenworbiser Luca Sukau mit 3:2. Daneben gelang Vincent Kazuch in sieben Partien souveräne Dreisatzerfolge.

Weitere Podestplätze blieben der jungen Equipe aus Mühlhausen jedoch bei den Mitteldeutschen Titelkämpfe verwehrt. Zu Beginn des Turniers im sachsen-anhaltinischen Riestedt befand sich Denise Husung (U 15, weiblich) deutlich auf Titelkurs, dann musste die junge Mühlhäuserin krankheitsbedingt allerdings aufgeben. „Für Denise tut mir das extrem leid, auch im Hinblick auf die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften“, konstatierte Post-Cheftrainer Erik Schreyer. Heidi Hildebrand, erst zwölf Jahre jung, fand sich mit einer ausgeglichenen 5:5-Bilanz auf dem achten Rang im Tableau ein. Mit einer mehr gewonnenen Begegnung wäre für sie die Bronzemedaille durchaus greifbar gewesen.

In der stark besetzten Konkurrenz der Mädchen U 18 landete Lilian Nicodemus mit einer Bilanz von 6:5 auf dem siebten Rang. Im Wettbewerb der Jungen U 18 schaffte der Mühlhäuser Luc Röttig (5:6) den Sprung auf Platz fünf, Fabian Günzel wurde mit 4:7 – am Ende etwas undankbar – Neunter.