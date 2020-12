Der Post SV Mühlhausen fordert den Titelverteidiger heraus

Die Tischtennisspieler vom Post SVV Mühlhausen sind frisch und erholt, so auch Daniel Habesohn (hier im Ligaspiel gegen Grünwettersbach, welches mit 1:3 verloren ging).

Düsseldorf. Der Post SV Mühlhausen startet am heutigen Freitag in die Tischtennis-Champions-League. Zum Auftakt geht es dabei gleich gegen ein absolutes Top-Team.

Nach zwei Tagen Akklimatisierung im Düsseldorfer Teamhotel startet der Post SV Mühlhausen heute in das Abenteuer Tischtennis-Champions-League. Gegner ist kein Geringerer als das russische Top-Team Fakel Orenburg um den deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov.

Der Titelverteidiger gilt als klarer Favorit, doch sehen sich die Postler gerüstet. „Wir kennen sie sehr gut, es wird keine Überraschungen geben. Außerdem fällt der Heimvorteil weg, das könnte den Außenseitern helfen“, sagt Trainer Erik Schreyer vor dem ersten Gruppenspiel.

Da Lubomir Jancarik erst gestern zur Mannschaft stieß, wird Mühlhausen aller Voraussicht nach Daniel Habesohn, Ovidiu Ionescu und Steffen Mengel an den Tisch schicken. „Alle sind frisch und erholt. Die Pause am Wochenende hat uns gut getan, auch wenn ich der Spielpraxis wegen schon gerne gespielt hätte“, so Schreyer.

Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen findet dieser Wettbewerb in einer Turnierblase statt. Die Spieler dürfen die beiden Teamhotels bis zum Ausscheiden ihres Clubs nicht verlassen. Sie müssen vor der Anreise einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest vorweisen. Seitenwechsel und den Handschlag der beiden Gegner gibt es bei den Spielen nicht. Das Finale wird am 18. Dezember ausgetragen.

Post Mühlhausen – Fakel Orenburg,Freitag 13.30 Uhr, sportdeutschland.tv