Post SV Mühlhausen fliegt nach 2:0 noch aus dem Pokal

Rückschlag für den Post SV Mühlhausen. Nach 3:45 h Spielzeit unterlag der Tischtennis-Erstligist am Sonntagabend im Achtelfinale des Pokals beim ambitionierten Zweitligisten TTC Fortuna Passau trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 und strich so vorzeitig die Segel.

Obwohl das Los bereits im Vorfeld als knifflig, aber dennoch lösbar beschrieben wurde, tat sich die Mannschaft von Trainer Erik Schreyer von Beginn an schwer. Mit einiger Mühe brachten Steffen Mengel mit einem 3:1 über Tom Jarvis sowie Lubomir Jancarik (3:1 gegen Jakub Folwarski) die Postler mit 2:0 in Führung und somit auf Kurs.

Nach Netzball kippt das Spiel

Der Weg schien für Daniel Habesohn bereitet. Als klarer Favorit ins Duell mit dem jungen Ungarn Csaba Andras gegangen, dominierte der Kapitän Satz eins, kassierte im zweiten Durchgang beim Stand von 10:7 aber einen tödlichen Netzball und auf einmal kippte das Spiel. Habesohn gab den zweiten Satz in der Verlängerung und somit folgend die gesamte Partie ab (1:3).

„Matchball Nummer zwei“ hatte Jancarik dann vor Augen, als er auf Jarvis traf. Doch auch er spielte nicht sein bestes Tischtennis und musste sich nach fünf abwechslungsreichen Sätzen mit 2:3 beugen.

Drei Satzbälle vergeben

So ging es in das finale Doppel. Hier gingen für Post Habesohn und Ovidiu Ionescu ins Rennen. Und auch hier gelang es dem Gast nicht, seine Favoritenrolle auszuspielen. Beim Stand von 1:1 vergab das Duo drei Satzbälle und verlor in der Verlängerung. Ein Bock zu viel, denn auch Satz vier ging nach Passau und so die gesamte Partie verloren. Nächsten Sonntag ist Post wieder in der Liga gefordert. Dann beim Spitzenteam Ochsenhausen (15 Uhr).