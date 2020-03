Topscorer der Birkunger Basketballer: „Können uns etablieren“

Auch für Norbert Niedzwiecki steht die Sportwelt still. Der Basketballer der SG Hilkerode/Birkungen, der bei der Stadt Göttingen angestellt ist, kann derzeit mit seinem Team nicht in der Bezirksoberliga auflaufen. Im Interview spricht der 1,97 Meter lange Center unter anderem über die Quarantäne, seine Stärken auf dem Spielfeld und sein sportliches Vorbild.

Wie geht es ihnen derzeit?

Bei uns ist alles wunderbar. Ich war nach dem letzten Spiel zwar angeschlagen, aber das war zum Glück nur eine leichte Erkältung.

Wie halten Sie sich derzeit fit?

Ich habe mir bei unserem letzten Match eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen, deshalb kommt die Pause mir gar nicht so ungelegen. Nächste Woche will ich aber wieder starten mit einigen Übungen. Normalerweise gehe ich drei bis viermal wöchentlich ins Fitnessstudio, das fällt ja derzeit aus.

Vermissen Sie das Training mit der Mannschaft?

Ja, natürlich. Man spürt richtig das Kribbeln in den Fingern, aber man muss sich auf die derzeitige Situation einstellen. Normalerweise trainieren wir zweimal in der Woche in Duderstadt.

Wie lange sind sie schon aktiv?

Für die SG bin ich schon seit 17 Jahren dabei. Ich habe mit 14 Jahren in der Jugendmannschaft in Hilkerode angefangen, zwei Jahre später erfolgte die Fusion mit Birkungen.

Sind Sie mit dem Verlauf der aktuellen Saison zufrieden? Ihr Team ist Achter, nur der Neunte steigt ab.

Bisher haben wir es, wie ich finde, ganz gut gemacht. Wir können zufrieden sein. Viele Spiele waren sehr knapp, die haben wir nur mit Pech in den letzten Sekunden verloren. Wir haben viele junge Akteure, in den nächsten Jahren können wir uns in der Bezirksoberliga etablieren.

Sie sind Center und regelmäßig Topscorer ihres Teams...

Ich bin für diese Position mit 1,97 Meter zwar nicht sonderlich groß, aber für die Liga reicht es (lacht). Ich halte mich aber nicht nur unter dem Korb auf, sondern werfe auch gerne aus der Distanz oder ziehen von außen zum Korb.

Schauen Sie in ihrer Freizeit gerne Basketball?

Dadurch, dass ich oft selber spielen muss, kann ich die Bundesligaligaspiele der BG Göttingen nicht so oft verfolgen. Vorbilder habe ich viele, vor allem Michael Jordan. Der war absolut überragend und hat viele Spiele im Alleingang entschieden.