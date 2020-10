Torhüterin aus Hötzelsroda ärgert den FC Bayern München

Das erste Spiel für einen neuen Verein ist immer etwas Besonderes. Wenn der Gegner dann auch noch FC Bayern München heißt und das Debüt mit einem 1:0-Sieg endet, geht für ein Fußballtalent ein Traum in Erfüllung. „Das war ein richtig tolles Erlebnis. Es hat wirklich alles gepasst“, sagte Eve Boettcher nach ihrem Pflichtspieleinstand in der U-17-Bundesligamannschaft des SC Freiburg.

Im Sommer wechselte die 15-jährige Torhüterin vom USV Jena nach Freiburg, wo die Zehntklässlerin das Sportgymnasium besucht und sich schnell eingelebt hat. „Ich fühle mich richtig wohl, die Schule läuft gut an und in der U 17 sind wir ein super Team“, erzählt die Hötzelsrodaerin, die 2019 auch schon einen Einsatz in der U-15-Nationalmannschaft hatte.

„Wollen deutscher Meister werden“

Mit der ein Jahr älteren U-16-Auswahlkeeperin Kiara Beck bildet sie bei den Breisgauern ein starkes Torhüterinnenduo – vielleicht sogar das beste aller drei B-Juniorinnen-Bundesligastaffeln. Nachdem Beck in den ersten beiden Saisonspielen den Kasten sauber hielt, schaffte dies auch Boettcher in der Auswärtspartie beim FC Bayern, wobei sie in einer Eins-zu-Eins-Situation ihr Können demonstrierte. „Insgesamt hatte ich gar nicht so viel zu tun“, lobt die großgewachsene junge Torfrau ihre Teamkolleginnen, mit denen sie in dieser Saison Großes vor hat. „Wir wollen deutscher Meister werden und auch den Pokal gewinnen.“ Die ersten Schritte dahin sind getan.