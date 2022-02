Irma Schjött wehrte sieben Sekunden vor dem Ende einen Wurf ab und rettete dem Thüringer HC damit beim 29:29 in Metzingen zumindest einen Punkt.

Torhüterin Schjött rettet dem Thüringer HC einen Punkt in Metzingen

Metzingen. Handball-Bundesligist Thüringer HC hat im Auswärtsspiel in Metzingen ein 29:29 (14:16) geholt. Torhüterin Irma Schjött hielt mit einer Glanzparade kurz vor Schluss einen Punkt fest.

Schon die erste Halbzeit verlief turbulent. Erst machten die THC-Frauen einen Rückstand wett und führten durch einen Treffer von Annika Niederwieser mit 6:4 (9.). Dann gelangen den Gastgeberinnen vier Treffer in Serie und der Thüringer HC lag plötzlich mit 6:8 hinten (15.).

Zu viele Fehler unterliefen im Angriff und hinten hatte Torhüterin Laura Kuske einen schweren Stand. Die THC-Abwehr bekam Metzingens Katarina Pandza kaum in den Griff, die bereits zur Pause acht Tore erzielt hatte und mit zehn Treffern die beste Werferin des Spiels war.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dennoch war längst nichts verloren, denn der Thüringer HC startete wesentlich besser in die zweite Halbzeit und war schnell zurück im Spiel. Kerstin Kündig brachte den THC wieder in Führung (24:22/41.). Aber selbst das 29:27 durch die achtfache THC-Torschützin Niederwieser (58.) reichte nicht. Metzingen hätte in der Schlussminute sogar gewinnen können. Aber die später eingewechselte Torhüterin Irma Schjött wehrte sieben Sekunden vor dem Schluss den letzten Wurf von Metzingens Svenja Hübner ab, die kurz zuvor den Ausgleich erzielt hatte.