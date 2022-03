Torjäger und Top-Torhüter im direkten Duell von ThSV Eisenach und TV Großwallstadt

Eisenach. Der Spielplan der 2. Handball-Bundesliga der Männer wird weiterhin durch coronabedingte Absagen durcheinandergewirbelt.

Großwallstadt, am Samstag zu Gast in Eisenach, muss an diesem Mittwoch pausieren – das Spiel gegen Hamm wurde wegen mehrerer positiver Fälle bei Hamm abgesagt. Auch die Partien Coburg gegen Dresden und Hagen gegen Dormagen müssen verlegt werden.

Eisenach, nach drei Siegen in Folge auf Platz elf vorgerückt, hofft im Heimspiel gegen die im Abstiegskampf steckenden Großwallstädter erstmals seit langem wieder auf eine größere Kulisse – knapp 1900 Zuschauer sind unter 2G-plus-Regeln erlaubt. Spannung verspricht das Duell der besten Torjäger der Liga (Hangstein/Savvas Savvas), zudem stehen sich mit Jepsen und Ex-Eisenach-Keeper Redwitz zwei der besten Torhüter gegenüber.

Neu angesetzt wurde das am 26. Februar ausgefallene Spiel zwischen Eisenach und Dessau. Das 65. Aufeinandertreffen soll nun am Dienstag, dem 10. Mai (19.30 Uhr) in Eisenach ausgetragen werden.

ThSV Eisenach – TV Großwallstadt

Samstag, 19.30 Uhr, Aßmann-Halle

Tickets online: thsv-eisenach.de