Torwart Attila Notas wird mit Hattrick zum Pokalhelden

Seit er zwölf Jahre alt ist, steht Attila Notas im Tor. „Ich war vorher Stürmer, hatte aber nie Lust, zu laufen“, erzählt der 26-Jährige und lacht. Der Wechsel war eine gute Entscheidung, denn der Ungar, der seit drei Jahren in Kölleda lebt und arbeitet, hat sich als einer der besten Torhüter der Region schnell einen Namen gemacht. Er war zwischenzeitlich für Fahner Höhe und Sömmerda aktiv, doch berufsbedingt hält er nun wieder beim Kreisoberligisten FSV Kölleda den Kasten sauber.

Am Sonntag, beim Auswärtsspiel seiner Kölledaer in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals beim Kreisklässler TSV Bilzingsleben, musste Notas aber mal wieder im Sturm ran. In der 65. Minute wurde er eingewechselt, sein Team, zwar nicht mit der Top-Elf angetreten, aber dennoch klarer Favorit, lag sensationell mit 1:3 im Rückstand.

Doch dann kam „Atti“, der Torjäger. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung spielte Varga einen langen Pass auf Schaar. Notas rief, wollte den Ball haben. Schaar gehorchte, Notas traf zum 2:3 (67.). Nur eine Minute später sein zweiter Streich: Wieder kam ein langer Ball, diesmal direkt zum Torwart im Stürmerkostüm. Eigentlich stand er in sehr spitzem Winkel zum Tor, trotzdem versuchte er es – und der Ball war drin, Ausgleich! „Ich bin zwar kein Techniker, aber ich kann das Spiel gut lesen und suche immer die einfachste Lösung“, beschreibt er seine Stärken als Feldspieler.

Dass er aber auch technisch was auf dem Kasten hat, bewies er bei seinem dritten Treffer: Einen Stange-Pass legte Varga per Kopf auf Notas ab. Der spielte zwei Gegner aus und schoss den Ball mit links ins lange Eck (81.) – 4:3, der Hattrick ihres Torwarts hatte die Kölledaer in die nächste Runde gebracht.

Notas’ Husarenstück verhinderte die einzige große Überraschung des Wochenendes. Auch in den 24 anderen Begegnungen setzten sich die Favoriten durch. Das einzige Kreisoberliga-Duell gewann der VfB Grün-Weiß 2:1 gegen Stotternheim.