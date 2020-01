Auf viel Ästhetik wird es am morgigen Samstag in Rudolstadt vor den strengen Augen der Kampfrichter beim Qualifikationswettkampf der Gymnastinnen in Rudolstadt ankommen.

Tradition verpflichtet beim SV 1883 Schwarza

Es ist eine lange Tradition, die da am morgigen Samstag in der Rudolstädter Dreifelderhalle fortgesetzt wird: Unterhalb der Heidecksburg findet seit Jahren der Qualifikationswettkampf für die Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Traditionell ist es die einzige Möglichkeit, sich für die Titelkämpfe des Freistaates im Frühjahr in Jena zu qualifizieren. Das wiederholte Ausrichten des Wettkampfes in der ehemaligen Residenzstadt zeugt zudem von einem großen Vertrauen des Landesfachausschusses, der dem Ausrichter, dem SV 1883 Schwarza, entgegen gebracht wird.

Der Gastgeber ist selbst mit insgesamt 21 Grazien dabei. Es sind die talentiertesten Mädchen des Sportvereines am Start, die sich verständlicherweise einige Hoffnung auf eine Qualifikation machen. Dabei machten die Schwarzaer vor allen bei den Jüngsten schon immer eine gute Figur: Die Akteure bis acht Jahre haben so auch die größten Chancen, sich für die Landesmeisterschaften in der Universitätsstadt zu qualifizieren. Aber auch Nastja Menjailow, die in der Junioren-Wettkampfklasse startet, geht mit vielen Ambitionen in das Turnier am Samstag. Will sie doch letztlich auch ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr bei der Endrunde verteidigen.

Zwei bis drei aussichtsreiche Schwarzaer Kandidaten können nicht am morgigen Wettkampf teilnehmen. Vielmehr hat man beim Schwarzaer Verein den Fokus in diesem Jahr auf die bevorstehende Thüringer Gruppenmeisterschaften, die ebenfalls traditionell in Schmalkalden stattfinden. Dort will man sich für den im Juni stattfindenden Wettkampf um den Deutschlandcup, der in Baden-Württemberg stattfindet, qualifizieren.

Aber zurück zum morgigen Wettkampf in Rudolstadt: Laut Ausschreibung besteht das Wettkampfprogramm aus einem Zweikampf in sechs verschiedenen Altersklassen. Die kritischen Damen des Kampfgerichts bewerten von jeder Starterin zwei Übungen. In den unterschiedlichen Altersklassen sind Seil, Keulen, Ball, Reifen und Band als Handgeräte vorgeschrieben. Am Vormittag sind dabei die Kinderklassen sieben bis neun in Aktion. Die Wettkampfklassen tragen ihren Leistungsvergleich dann ab 13 Uhr aus.

Im Anschluss der Veranstaltung werden die Teilnehmer für die Landesmeisterschaft bekannt gegeben, die am 14. März 2020 wie erwähnt in Jena stattfinden wird.

Wettkampfbeginn ist 9.15 Uhr in der Dreifelderhalle der Rudolstädter Regelschule „Friedrich Schiller“.