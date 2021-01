Traditionelles Heiligenstädter Möhrenkönigsturnier fällt aus

Das Möhrenkönigsturnier der Eichsfelder Bogengilde hat in den vergangenen Jahren stehts zahlreiche Schützen aus mehreren Bundesländern nach Heiligenstadt gelockt.

Die Eichsfelder Bogengilde hofft jetzt darauf, zur 23. Auflage in einem Jahr wieder Schützen aus mehreren Bundesländern zu begrüßen.

Heiligenstadt. Am 16. und 17. Januar hätten in der Lorenz-Kellner-Sporthalle in Heiligenstadt traditionell wieder die Pfeile fliegen sollen. Doch das über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Möhrenkönigsturnier der Eichsfelder Bogengilde fällt aus. "Die Gründe sind ja bekannt", sagt der Vorsitzende Wolfgang Garbrecht mit Bedauern.

Corona verhindert, dass in der Kurstadt zahlreiche Schützen aus mehreren Bundesländern bei der 23. Auflage um den Sieg und um die eigens vom Verein hergestellten Möhrenkönigspokale kämpfen können. Der Ausrichter wäre bereit gewesen.

Pokale können weiter verwendet werden

"Die Halle mieten wir bereits ein Jahr im Voraus, die Vorbereitungen haben wir unter Vorbehalt laufen lassen. Aber es war dann ja schon recht lange vorher klar, dass das Turnier wahrscheinlich nicht stattfinden kann", erklärt Garbrecht. Kleiner Trost: Die Pokale können auch im nächsten Jahr noch verwendet werden. "Da kommen dann andere Aufkleber drauf", sagt der Vorsitzende.

Wie beliebt das Traditionsturnier nicht nur bei den Bogenschützen aus Thüringen ist, hat die 22. Auflage vor rund einem Jahr bewiesen. Damals nahmen mehr als 160 Sportlerinnen und Sportler aus 35 Vereinen und Bundesländern wie Sachsen, Niedersachsen und Hessen teil, bewiesen in der Dreifelderhalle im Heiligenstädter Kurpark ihr Treffsicherheit mit dem Recurve-, Compound- und Langbogen.

"Wir hoffen natürlich, dass das Turnier 2022 wieder stattfinden kann", betont der 53-jährige Heiligenstädter Garbrecht, der schon seit Jahrzehnten selber aktiv ist. In all den Jahren zuvor musste das Möhrenkönigsturnier erst einmal ausfallen. "Das war vor zehn, zwölf Jahren. Damals war die Halle schon belegt", erinnert sich der Vorsitzende.

Training war weiterhin möglich

Da der Schießsport unter die Rubrik "Individualsport" fällt, konnten die Aktiven der Eichsfelder Bogengilde in den vergangenen Monaten immerhin trainieren. "Nach der Verschärfung der Maßnahmen haben wir für das Training draußen eine Liste gemacht, in der sich immer zwei Leute für eine bestimmte Zeit eintragen konnten. So gab es keine Probleme", verrät Garbrecht.

Erfreulich: Die Eichsfelder Bogengilde, der aktuell 36 Mitglieder angehören, musste in den vergangenen Monaten keinen Covid-19 bedingten personellen Schwund verkraften. "Es gab zwar die eine oder andere Abmeldung, aber insgesamt nicht mehr als sonst. Und die sind aus anderen Gründen, zum Beispiel berufsbedingt, erfolgt", erläutert Garbrecht.