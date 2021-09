Trainer Fischer sieht Union in der Pflicht: Punkte machen

Berlin. Für Trainer Urs Fischer ist das erste Heimspiel von Union Berlin in der Gruppenphase der Conference League schon richtungsweisend für das Weiterkommen im neuen Europapokal.

"Wenn du dich auf den ersten beiden Plätzen positionieren willst, brauchst du Punkte", sagte Fischer vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten für die Partie gegen Maccabi Haifa. "Wir werden alles versuchen, um die drei Punkte in Berlin zu lassen, um in der Endabrechnung eine Chance zu haben", betonte der Schweizer vor dem Spiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr/TV Now) im Olympiastadion.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fischer: "Mit Punkten auf der Tabelle erscheinen"

Die Eisernen hatten zum Auftakt der Conference League unglücklich mit 1:3 bei Slavia Prag verloren. "Es liegt an uns, mit dem Namen und mit Punkten auf der Tabelle zu erscheinen", sagte Fischer und nahm sein Team für das Spiel gegen den israelischen Meister in die Pflicht.

Keine Einblicke gewährte Fischer in seine Personalplanungen für die Abwehr. Durch die Ausfälle von Timo Baumgartl (Gehirnerschütterung) und Paul Jaeckel (Gelb-Rot-Sperre) hat der Union-Coach neben den Stammkräften Marvin Friedrich und Robin Knoche keinen gelernten Innenverteidiger mit Profi-Erfahrung mehr in seinem Europacup-Kader.

Eine Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette ist eine Option. Fischer könnte in Julian Ryerson aber auch einen Außenverteidiger in die Zentrale ziehen. "Ich bin nach wie vor der Meinung, eine gute Lösung hinzubekommen. Welche es sein wird, werden wir dann morgen sehen", sagte Fischer.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

1. FC Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Ryerson - Trimmel, Khedira, Prömel, Puchacz - Kruse, Haraguchi - Behrens

Maccabi Haifa: Cohen - Goldberg, Planic, Arad, Tawatha - Rodriguez, Jaber, Muhamed, Chery, Atzili - Donyoh

Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland)

© dpa-infocom, dpa:210929-99-416358/2

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Sport.