Ein Remis, immerhin. Aber dennoch: Da war mehr drin für die Verbandsliga-Fußballer des SC 03 Weimar an diesem Samstagnachmittag auf dem Lindenberg. Eintracht Eisenberg, doch eines der Top-Teams dieser Spielklasse, lässt Federn in der Goethestadt. 1:1. Michael Junker, Weimars Trainer, ist nicht zufrieden.

Der erste Punkt, mit dem er hadert: „Wenn wir gegen Bad Langensalza, Wismut Gera oder eben Eisenberg spielen, dann mit der Leidenschaft, die es braucht. Dann holen wir eben ein Unentschieden gegen solche Top-Mannschaften. Dann fahren wir nach Geratal – und verlieren“, erklärt er. Wahrhaftig: Ist der SC 03 der Außenseiter in einer Partie, fällt es den Kickern leichter, ihr Potenzial abzurufen als in den Duellen gegen die vermeintlich leichten Gegner. Das stört Junker. „Wir müssen begreifen, dass wir immer so auftreten müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen.“

Und da steht schon das nächste Problem vor der Haustür: Die nun folgende Zwangspause. „Es hat sich ja abgezeichnet, die Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen immer weiter hoch gegangen. Nun haben wir den Salat“, sagt Junker. Er vermutet, dass auch in dieser Saison kaum mehr als die Hälfte aller Partien absolviert werden, es dann eine Wertung gibt. Nein, sagt er, „wundern würde mich das nicht“. Er denkt, dass in diesem Kalenderjahr kein Ball mehr rollt. Viel spräche für die Variante der vorgezogenen Winterpause, dass man dann schon Mitte Januar wieder um Punkte spielen kann. Was aber, wenn zum dritten Mal ein so genannter Lockdown vonnöten wäre? Dann, so sagt es Weimars Trainer, käme es wohl zum nächsten Saisonabbruch. „Es ist doch meistens so: Wenn es richtig doof ist, kommt noch was Doofes dazu.“

Nein, zu pass komme ihm die Unterbrechung jetzt nicht, obschon die eigene personelle Lage eingedenk der vielen Verletzten in seinem Kader prekär sei. Die andere Seite der Medaille: „Die Jungs, die wir aus der A-Jugend hoch gezogen haben, Ruffert, Zeitz, um zwei Beispiele zu nennen, die haben ihre Sache toll gemacht.“ Überdies sei ja von vornherein klar gewesen, dass Luca Albrecht dem Verein nur noch bis Mitte November zur Verfügung steht, er sich dann beruflich anders orientiert. Nun, so erzählt es Junker, breche Albrecht per sofort alle Zelte in Weimar ab.

Zum Abschied leise Servus zu sagen, kam für die „Lebensversicherung“, wie ihn Junker gern apostrophiert, aber nicht in die Tüte. Gegen Eisenberg brachte Albrecht seine Nulldreier zurück ins Spiel. Mit einem „Zaubertor“, wie es Junker berichtet. Ein wuchtiger Schuss an den Pfosten – und rein!

Bis zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Pause, so ehrlich müsse man sein, hätte Weimar schon mit drei Toren hinten liegen können – es blieb aber aufgrund Eisenberger Schludrigkeiten im Angriff bei eben jenem einen Treffer, den Niclas Stäps nach 23 Minuten erzielte.

Und nun zum Dilemma: „Weil andere Mannschaften eben ihre Spiele gewonnen haben, sind wir trotz dieses Remis abgerutscht“, sagt Junker. Rang 14 ist’s, auf dem Weimar in die Coronapause geht – potenziell ein Abstiegsplatz. „Weil in der Oberliga gleich drei Thüringer Vereine unten stehen“, erklärt Junker. Was bleibt also nun?

„Die Ärmel hoch krempeln, die Pause zu nutzen und fit bleiben.“ Keiner seiner Jungs hätte nun ein Fitnessstudio in den eigenen vier Wänden, weshalb lediglich Laufeinheiten übrig blieben. Der Monat November werde also ganz im Zeichen der Grundlagenausdauer stehen. Immer in der Hoffnung, dass es bald wieder los gehen kann. Was sich Junker nicht wünscht: „Wieder so eine Eierei wie im Frühjahr. Der Verband soll sagen, wie es gemacht wird und fertig“, bemerkt der frühere Zweitliga-Profi. Es dürfe nun nicht so sein, dass wieder von 50 Trainern und Funktionären die Meinung eingeholt würde, weil dann wohl eh 50 verschiedene Meinungen zusammenkämen. Also: Rasch sagen, wie es weitergeht, eine Perspektive bieten und dann diese Lösung auch durchziehen. Punkt. Aus. Ende der Diskussion.