Trainer Peter Dauel (Grün-Weiß Stadtroda) vor Partie gegen FSV Schleiz im Landespokal: „Schleiz spielt Männerfußball!“

Am Sonnabend stehen alle Zeichen auf Landespokal – wir haben uns bei einigen Vereinen aus der Region im Vorfeld umgehört...

Blau-Weiß 90 Neustadt –

Eintr. Hildburghausen(Sa., 15 Uhr)

Das Pokalspiel gegen Hildburghausen herschenken – das kommt für René Grüttner, Trainer des SV Blau-Weiß Neustadt/Orla, gar nicht in Frage. „Das ist ein Pflichtspiel. Deshalb gehen wir auch mit dem nötigen Ernst an die Sache“, sagte Grüttner. Der Spielerkader der Neustädter ist im Sommer noch breiter geworden. „Viele Wechsel ergaben sich von allein“, sagte Grüttner. Besonders Julius Börner (17) und Denny Lukes (34) hätten sofort eingeschlagen. Weniger erfreulich sind die Verletzungen von Tony Neundorf (27) und Daniel Kraus (28). Luftschlösser baut niemand in Neustadt. „Angst haben muss jetzt aber niemand vor uns“, sagte der Trainer. Grüttners größter Wunsch ist, dass die Saison normal durchgespielt werden kann. „Ich habe mich mit vielen Spielern unterhalten. Bei allen herrscht der Tenor, dass viele aufhören werden mit dem Fußballspielen, wenn es noch einmal eine solche Pause geben sollte.“

SV Moßbach –

FC Saalfeld(So., 15 Uhr)

Moßbachs Jens Herzog, der Trainer der SV Moßbach, ist voll des Lobes über den Gegner am Sonntag im Landespokal, über den FC Saalfeld. „Für mich sind die Saalfelder der Top-Favorit für den Aufstieg in die Verbandsliga.“ Von solchen Regionen träumt niemand im kleinen Moßbach. Personell gab es in der Sommerpause einige Veränderungen. Junge, hungrige, aber unerfahrene Spieler kamen, die zuletzt in der Kreisklasse und Kreisliga spielten. „Es wird für uns von Anfang an eine schwere Saison“, sagte Herzog. Das Pokalspiel gegen Saalfeld sei für ihn eine erste große Herausforderung. „Wir spielen in Moßbach. Diesen Mini-Vorteil haben wir“, sagte Herzog.

BSG Chemie Kahla –

SpG Thüringen Weida(Sa., 15 Uhr)

Thomas Hurt und Thüringen Weida – da war doch was. „Ja, das war mein kürzester Aufenthalt in einem Verein, den ich jemals hatte. Dass dieses Station als Spieler überhaupt erwähnt wurde, verwundert mich“, sagte er. Zum 1. Juli 2014 wechselte Hurt damals von Rudolstadt nach Weida. Es war seine letzte Station als Aktiver. Sieben Jahre später gibt es für Hurt ein Wiedersehen mit den Weidaern, allerdings als Trainer der BSG Chemie Kahla. Eigentlich sollte es das Spiel schon vor einer Woche als Testspiel geben. Als die Pokalauslosung feststand, wurde die Partie abgesetzt. Die Vorbereitung bezeichnete Hurt als ordentlich. „Das zählt aber alles nix, wenn wir am Sonnabend als Verlierer vom Platz gehen.“ Bei Kahla fehlen einige Spieler wegen Urlaub und Verletzung.

„Am Ende ist es egal, wer aufläuft. Im Pokal gibt es nur ein Spiel. Wenn der Schiri abpfeift, wollen wir als Sieger vom Platz gehen.“

FSV Grün-Weiß Stadtroda –

FSV Schleiz(Sa., 15 Uhr)

Roger Fritzsch kommt direkt zur Sache: „Das wird ein verdammt schweres Spiel für uns, zumal wir auf sechs Stammspieler verzichten müssen“, sagt der Trainer des FSV Schleiz, der keinen Hehl daraus macht, dass er damit hadert, dass zentrale Protagonisten in seinen Reihen urlaubsbedingt fehlen. „Das ist einfach nur ärgerlich, aber wir werden dennoch alles probieren.“ Gegen Grün-Weiß Stadtroda am Sonnabend ab 15 Uhr muss er auf u.a. Andre Hoyer, Hannes Kühnel und Martin Berger verzichten. Und was kann er über den Gegner sagen? Stadtroda ist eines der spielstärksten Teams der Landesklasse; nur sehr schwer zu fassen.“

Das Los von Roger Fritzsch teilt jedoch auch Peter Dauel. Ja, in gewisser Weise kommt seines noch eine Idee härter daher, schließlich muss er auf mehr als sechs Spieler verzichten. „Bei uns sind es zehn!“ Der Grün-Weiß-Coach muss u.a. auf Paule Weise, Simon Fuchs, Sebastian Glaser, Nico Schwarz, Andreas Lelle, Karl Grohs oder Maximilian Klose verzichten. Dass mit Fuchs, Klose und Weise gefühlt der komplette Angriff der Rod’schen Möhre fehlt, sei natürlich alles andere als ein Vorteil. Und dann wäre da noch ein andere Sache: „Insbesondere in physischer Hinsicht wird die Partie eine Herausforderung, denn Schleiz spielt Männerfußball: offensiv, schnell und sehr, sehr körperbetont“, betont Peter Dauel.

SV Jena-Zwätzen

VfB 09 Pößneck(Sa., 15 Uhr)

Daniel Sander charakterisiert die Pokal-Begegnung am Sonnabend gegen den VfB Pößneck wie folgt: „Für uns ist es ein Testspiel unter Pflichtspielbedingungen. Wir wollen natürlich gewinnen, wollen in die nächste Runde einziehen, doch unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Liga. Der Pokal ist eher die Kür. Getreu dem Motto: Alles kann, nichts muss!“

SpG TSV Gera-Westvororte

SV Schott Jena(Sa., 15 Uhr)

Falk Werner muss ad hoc an den kleinen Fußballplatz bei Gera-Westvororte denken, wenn man ihn auf das Pokalspiel anspricht. „Der kommt unserem Spiel nicht gerade entgegen“, sagt der Schott-Trainer. Nichtsdestotrotz, davon dürfe sich sein Team nicht abschrecken lassen. Es müsse die Bedingungen annehmen und das Beste daraus machen, so der Coach, der am Sonnabend auf Mittelfeldakteur Louis Eibisch verzichten muss. Der 20-jährige Zugang hat sich im Testspiel am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen. Entwarnung gibt es indes bei Stürmer Max Gehrmann, der mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte – er wird mit gen Gera reisen. Falk Werner formulierte vor der Partie zudem das knackige Ziel in Sachen Pokal: „Wir wollen das Viertelfinale erreichen!“

Außerdem spielt Eintracht Eisenberg beim Ligakontrahenten SC 1903 Weimar am Sonnabend, 15 Uhr. Und die SpG VfR Bad Lobenstein trifft am Sonntag 15 Uhr auf die BSG Wismut Gera, welche einen personellen Umbruch nach dem verpassten Oberliga-Aufstieg durchlebt.