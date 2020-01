Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trainerentlassung beim HBV Jena 90

Es hatte sich abgezeichnet – jetzt ist es amtlich: Pierre Liebelt-Passarge ist nicht mehr der Trainer des HBV Jena 90. Am Donnerstag tagte der Vorstand der Handballer aus Jena und traf letztlich diese Entscheidung. Der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung ist das wahrlich bescheidene Abschneiden der Ostthüringer in der Mitteldeutschen Oberliga, schließlich rangiert das Team aus der Universitätsstadt auf dem letzten Tabellenplatz, verlor zudem auch den Rückrundenauftakt im Dezember gegen Plauen/Oberlosa.

„Nach dem Spiel gegen Plauen/Oberlosa war uns allen bewusst, dass sich etwas ändern muss“, sagte Manager Sergio Casanova, der nun erneut in die Bresche springt und fürs Erste das Kommando an der Außenlinie innehat. Bereits in der vergangenen Saison als sich denn der HBV Jena von Coach Ralph Börmel trennte, übernahm Casanova den vakanten Posten. Der einstige Bundesliga-Profi mit den spanischen Wurzeln betont jedoch, dass man seitens des Vereins auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung für das Amt des Trainers sei, spätestens nach der kommenden Partie in der Liga gegen Oebisfelde will man diesbezüglich aktiv werden.

Während der Tage zwischen dem Rückrundenauftakt und Neujahr hätten sich Vorstand, Gesellschafter und Manager – so nach und nach – für die Entlassung entschieden. „Es war ein Prozess. Wir haben mehrere Tage darüber nachgedacht.“ Casanova betont, dass ihm dergleichen nicht leicht gefallen sei, es sei schlichtweg schade. „Pierre hat eigentlich eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Ich kann es mir einfach nicht erklären, doch leugnen können wir es auch nicht. Es ist eine Tatsache, wir mussten reagieren – auch mit Blick auf Fans, Verein und Sponsoren.“

Und Pierre Liebelt-Passarge? Der geschasste Coach betont, dass er geahnt habe, worum es geht, als er am Donnerstag kurzfristig in das Büro von Sergio Casanova zitiert wurde. „In sportlicher Hinsicht kann ich die Entscheidung verstehen. Was mich jedoch wundert, ist der Zeitpunkt“, sagte er am Sonnabend. Mit einer solchen Entscheidung habe er eher in den Untiefen der Hinrunde gerechnet, als es denn richtig schlecht lief. Liebelt-Passarge verweist darauf, dass es seitens des Vereins stets hieß, dass es keine Trainerdiskussion geben würde. „Jetzt wirkt es so, als hätten sie einfach den Schalter umgelegt – und ich bin raus. Bis dahin hieß es immer, dass die Mannschaft das Problem sei, die Ergebnisse einfach nicht stimmen würden“, führt Liebelt-Passarge weiter aus, der das Amt des HBV-Trainers zur Saison 2019/20 übernommen hatte. Davor fungierte er zweieinhalb Spielzeiten als Trainer des SV Hermsdorf, zuerst in der Mitteldeutschen Oberliga, anschließend in der Thüringenliga. Liebelt-Passarge vermutet, dass die Entscheidung auf Druck eines Gesellschafters beim HBV Jena gefallen sei. Er habe gemerkt, dass Casanova bei der Verkündung der Hiobsbotschaft alles andere als glücklich war.

Ob die Co-Trainer Swen Gottschalk und Thomas Haugk künftig Sergio Casanova an der Außenlinie unterstützen werden, konnte seitens des neuen Trainers am Sonnabend noch nicht beantwortet werden.