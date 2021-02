Training mit Bochumer Bundesligalegende Dariusz Wosz

Namhafter Besuch hat sich für den Spätsommer in Eisenach angekündigt. Vom 3. bis zum 5. September wird Ex-Bundesligaspieler Dariusz Wosz mit der Fußballschule des VfL Bochum 1848 im Wartburgstadion ein Trainingscamp anbieten - vorausgesetzt, die Coronalage lässt dann wieder gemeinsamen Kicken zu. Teilnehmen können Jungen und Mädchen von fünf bis fünfzehn Jahren.

Freuen dürfen sich die jungen Fußballbegeisterten dann auf vier abwechslungsreiche Trainingseinheiten (je zwei Stunden) mit Technikparcours und speziellem Torhütertraining. Alle Campteilnehmer erhalten Trikot, Hose, Stutzen, Verpflegung, einen Gutschein fürs Deutsche Fußballmuseum in Dortmund und einen Gutschein für einen Freizeitpark im Hochsauerland. "Wir freuen uns sehr, mit dem FC Eisenach einen ambitionierten Kooperationsverein in Thüringen gefunden zu haben. Wir versprechen im kommenden September ein hochklassiges Fußballcamp mit vielen bekannten Gesichtern der glorreichen Bundesligahistorie", sagt Wosz, der seit vergangenem Jahr gemeinsam mit Benjamin Adamik die Fußballschule leitet.

Beim VfL Bochum ist Wosz, der in der Nähe von Katowice geboren wurde und 24 Länderspiele bestritt (sieben Einsätze für die DDR, 17 für Deutschland), eine Legende. Zwischen 1992 und 2007 lief er 378 Mal für den VfL Bochum auf, schoss dabei 45 Tore und gab 78 Vorlagen. Seine Profikarriere endete im Sommer 2007. Obwohl inzwischen 51 Lenze zählend, hat Wosz noch lange nicht genug vom aktiven Fußball. In den vergangenen Jahren spielte er für verschiedene unterklassige Amateurvereine im Ruhrgebiet und schloss sich im Herbst Teutonia Riemke an, für die er bis zur Saisonunterbrechung zweimal in der Kreisliga B kickte.

Anmeldelink auf: www.fc-eisenach.de