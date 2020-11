Der Bundesliga-Traum ist vorerst jäh geplatzt, noch ehe er für Thüringens ersten Badminton-Erstligisten der Nachwendezeit so richtig begann: Gerade einmal zwei Spiele konnte der SV GutsMuths Jena im Oberhaus absolvieren, ehe die Corona-bedingte Zwangspause kam. „Das ist bitter“, sagt Kapitän Moritz Predel. „Aber die Gesundheit geht vor.“

Bis Ende des Jahres soll die selbst auferlegte Auszeit gehen. „Die Mehrheit der Vereine hat so entschieden“, erklärt Predel. Beim SV GutsMuths gingen die Meinungen auseinander. Badminton ist keine Kontaktsportart, die Jenaer haben ein gut ausgeklügeltes Hygienekonzept. „Das Ansteckungsrisiko wäre unserer Meinung sehr gering, weil wir die Abstandsregeln hätten einhalten können.“

Badminton-Bundesliga kein Profisport

Doch alles Diskutieren ist mit dem Mehrheitsbeschluss des Deutschen Badminton-Ligaverbandes (DBLV) sowieso hinfällig. Jetzt geht es um die Zukunft. Das Ziel: Bei einem möglichen Neustart ab Januar bestmöglich vorbereitet zu sein. Die Sportschüler im Team können im Rahmen des Unterrichts weiter trainieren, für alle anderen Mannschaftsmitglieder gilt das nicht. „Wir gelten nicht als Profisport, bekommen deshalb keine Hallenzeit“, sagt Predel. Vereinspräsident Mathias Jauck hat bei der Stadt am Mittwoch deshalb einen Ausnahmeantrag gestellt, auf das Hygienekonzept verwiesen. Eigentlich sollte unter gewissen Bedingungen Training weiter möglich sein.

Bei Abbruch der Vorsaison im März gab es im Anschluss allerdings ein Trainingsverbot. „Das hat uns aber nicht gestört, weil die Saison eh vorbei war“, sagt Predel.

Diesmal sieht die Sache anders aus. Erst Recht, weil der DBLV unbedingt weiterspielen will, um Auf- und Abstieg regeln zu können. Möglicherweise wird die Saison verkürzt. „Falls es im Januar weitergeht, ist auch eine komplette Spielzeit noch möglich“, meint Predel. Schließlich spielen im Oberhaus inklusive des Aufsteigers aus Jena nur zehn Teams. So oder so: Der SV GutsMuths wird alles tun, damit der Bundesliga-Traum weiterlebt.