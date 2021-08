Traktor Teichel mit Remis trotz vieler Ausfälle

Gräfinau-Angstedt. Landesklässler mit 2:2 bei Gräfinau-Angstedt

Kurzfristig waren die Teicheler trotz des Verzichtes auf mehrere Stammkräfte – unter anderem Rößler, Sorge, Trinkler, Kirsten, Staskewitsch, Halbauer und Arper – reiste der Landesklassist zum Kreisoberligisten und trennte sich letztlich 2:2 (1:2) vom Kreisoberligisten FSV Gräfinau-Angstedt.

Das Hauptziel bestand darin, ordentlich abzuschneiden und vor allem keine weiteren Verletzten mitzubringen. Traktor schien standesgemäß zu starten und führte bereits nach acht Minuten durch R. Dörfler mit 0:1. Der Treffer war schön herausgespielt. Einen Freistoß von Müller-Sachs hatte Kaldeborn per Kopf quer auf Dörfler gelegt, der mühelos einnetzen konnte. Doch der Vorsprung hielt nicht lange. Schon 180 Sekunden später glichen die Gastgeber aus.

Danach verfügten diese noch über zwei sehr gute Chancen, aber der für den verletzten Rößler im Tor stehende Heller reagierte in diesen 1:1-Situationen bravourös und verhinderte einen Rückstand. Nach einer guten halben Stunde gab es Handstrafstoß für Teichel. Dörfler trat an, schickte den Keeper in die falsche Ecke und es hieß 1:2, was auch den Halbzeitstand bedeutete. Dabei war Traktor noch einmal im Pech, weil Amthors Schuss aus 20 Metern nur an der Querlatte landete.

Hatte der FSV in der ersten Hälfte seine Möglichkeiten nicht genutzt, taten es die Traktoristen diesem in der zweiten Halbzeit nach. Mit den größeren Spielanteilen kamen auch Chancen. Die besten Möglichkeiten besaßen dabei Schröter und Häußer. Beim ersten Versuch hatte Häußer clever auf Schröter gespielt, dessen Schuss aus allerbester Position verunglückte völlig. Dann strebte Häußer allein Richtung Tor, doch diesmal rettete der Pfosten für die Platzherren. Diese nutzten in der 78. Minute einen Abspielfehler ihrer Gäste und es hieß am Ende einer sehr fairen Begegnung 2:2.