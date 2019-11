In der Fußball-Landesklasse kann nur der FC Saalfeld mit einem Punktgewinn in die Winterpause gehen

Traktor Teichel und die TSG Kaulsdorf belohnen sich nicht

Grün-Weiß Stadtroda

FC Saalfeld1:1 (0:0)

Stadtroda. Die Gastgeber bliesen sofort zum Angriff und setzten die Gäste, die auf T. Stake und O. Bresemann verzichten mussten, gehörig unter Druck. Die wiederum sehr aufmerksame Deckung mit dem überzeugenden T. Jockiel im Tor ließ aber wenig zu. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach der Pause änderte sich das Bild, denn die Gastgeber kamen ohne ihren angeschlagenen Spielmacher Grohs aus der Kabine. Außerdem beorderte Gäste-Trainer T. Giering Zeitler als zweiten Angreifer nach vorn. Die Gäste rückten jetzt mehr raus und bekamen so auch ihre Möglichkeiten.

Dann die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung der Gastgeber durch ihren Torschützenbesten Wollnitzke. Der FC ließ sich aber nicht beirren und machte mehr Druck nach vorne, was letztendlich auch noch mit dem Ausgleich belohnt wurde. S. Kleyla wurde im Strafraum gefoult und Zeitler ließ sich die Chance nicht entgehen. Mit diesem Remis blieb das Team auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage.

SG Traktor Teichel

Blau-Weiß Neustadt/Orla1:2 (1:1)

Teichel. Teilweise gab es richtig ordentliche Kombinationen der Platzherren. Geschlagen war der Teicheler Torhüter dann in der 37. Minute, als Meyer nach Freistoß-Abpraller an den Ball kam und dieser noch halb abgeblockt im Netz landete. Gleich danach Ausgleich durch Dörflers sicher verwandelten Strafstoß.

In der zweiten Hälfte zunächst ausgeglichenes Hin und Her ohne nennenswerte Höhepunkte. In der 73. Minute Handstrafstoß für Teichel. Mit Gäblers sehr schwachem Versuch hatte Naujoks kein Problem. Schockstarre im Gornitztal. Die letzten Minuten legte Neustadt noch einmal alle Energie in den Schlussspurt. Nach Eckstoß, letzte Aktion der Nachspielzeit, landete der Ball am langen Pfosten. Der Neustädter Meyer wollte ihn von der Grundlinie zurückspielen, schoss dabei Traktor-Torhüter Heller an, von dessen Körper das Leder in den Kasten sprang. Stummes Entsetzen beim Gastgeber, grenzenloser Jubel auf der Gegenseite.

TSG Kaulsdorf

FSV Schleiz2:4 (0:2)

Kaulsdorf. Ohne Lohn blieben auch die Kaulsdorfer in ihrem Spiel gegen den FSV Schleiz. Nach einem Fehler im Strafraum schaltete Porst am schnellsten und traf. Nietsch erhöhte kurz darauf per Abstauber. Schleiz bestimmte jetzt das Geschehen, kam zu einer Serie von Eckbällen und einigen Chancen. Aber ein ganz stark haltender T. Wolf im TSG-Tor verhinderte bis zur Halbzeit Schlimmeres. Als kurz nach wieder Wiederanpfiff erneut Nietsch einnetzte, schien das die Vorentscheidung zu sein, aber die Gastgeber kamen zurück. Esefeld verkürzte nach Merkl-Zuspiel und als ein Lindow-Freistoß zum Anschluss einschlug, war alles möglich.

Die Gäste waren beeindruckt und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der dritten Nachspielminute dann doch der vierte Gäste-Treffer, als Pham einen Konter in die völlig entblößte Deckung abschloss. Sicher ein verdienter Gästesieg, aber die TSG machte es ihnen verdammt schwer.