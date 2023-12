Tim Hellwig (l-r), Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann hatten 2023 in Hamburg den WM-Titel in der Mixed-Staffel gewonnen.

World Championship Series Triathlon: WM-Mixed-Staffel 2024 wieder in Hamburg

Hamburg Die Triathlon-Mixed-Staffel ist mittlerweile olympisch. Anteil hat die Veranstaltung in Hamburg. 2024 wird die Hansestadt erneut WM-Standort.

Hamburg wird im kommenden Jahr wie 2023 Schauplatz der Triathlon-WMin der Mixed-Staffel. Der Titel wird im Rahmen der World Triathlon Championship Series (13./14. Juli) vergeben. Das teilte die Deutsche Triathlon Union (DTU) mit.

Der Vorstand des Weltverbandes hatte sich am Wochenende für die Hansestadt als WM-Standort ausgesprochen. In diesem Jahr hatte das deutsche Quartett Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann bei der WM rundum die Alster triumphiert. Zuvor waren schon von 2013 bis 2020 die besten Mixed-Staffeln der Welt in Hamburg ermittelt worden.

Mittlerweile ist der Wettbewerb olympisch. In Paris 2024 (26. Juli bis 11. August) gehört der Wettbewerb zum zweiten Mal zum Programm. Die WM im kommenden Jahr ist damit die letzte Standortbestimmung vor Olympia.