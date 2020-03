Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trio will Auswärtshürden überspringen

Wollen der SC Heiligenstadt, Wacker Teistungen sowie der FSV Preußen Bad Langensalza am Samstag, 7. März, in der Fußball-Verbandsliga punkten, dann müssen sie das auf fremdem Terrain tun. Alle drei Teams treten nämlich auswärts an. Während die Teistunger und die Preußen aus Bad Langensalza mit drei Punkten aus der Vorwoche im Gepäck anreisen können, sind die Heiligenstädter nach der 0:1-Heimniederlage gegen Gera-Westvororte nun schon etwas in der Bringschuld. Alle Spiele beginnen um 14 Uhr.

Den Rückrundenstart hatten sich die Heiligenstädter ganz anders ausgemalt. Nach dem Heim-0:1 gegen den Aufsteiger war die Stimmung deshalb bei den Kurstädtern so trüb wie das Wetter. Jedoch nur kurzzeitig. Denn schon am vergangenen Montag bat Trainer Ronny Löwentraut seine Jungs zur Videoanalyse. Gemeinsam wurde das Spiel besprochen. „Wir haben zu langsam gespielt. So konnte sich der Gegner immer wieder neu ordnen“, verrät Löwentraut.

Der Fokus im Training lag deshalb dann auch darauf, das Tempo in den eigenen (Offensiv)-Aktionen zu erhöhen. Das, gepaart mit einer stabilen Defensive und gutem Umschaltspiel, soll beim Vorletzten zum Erfolg führen. „Einen Punkt wollen wir mindestens mitnehmen“, erklärt Löwentraut, der gegen Weida Giulian Thunert (beruflich verhindert) und Boris Dragicevic ersetzen muss.

Teistungens Trainer Volker Reinhardt beobachtete den kommenden Kontrahenten aus Gera bei dessen Einsatz in Heiligenstadt. Sein Eindruck: „Das ist eine sehr kompakt stehende und gut organisierte Mannschaft mit taktischer Disziplin.“ Doch die Eichsfelder wollen sich nicht so sehr nach dem Neuling richten, sondern lieber die eigenen Stärken gewinnbringend einsetzen. „Durch den Sieg gegen den Zweiten Ehrenhain haben wir viel Selbstvertrauen getankt“, betont Reinhardt. Personell steht hinter einigen Akteuren noch ein Fragezeichen.

Im Spiel gegen den Vierten (der eine überraschend mäßige Heimbilanz hat) bekommen es die mit einem 5:0 aus den Startlöchern gekommenen Preußen mit einem Gegner zu tun, der nicht nur viel fußballerische Qualität besitzt. „Die sind auf dem Platz sehr laut, feuern sich immer wieder an. Das kann einen schon beeinflussen, aber wir sind gut vorbereitet“, versichert Langensalzas Coach Thomas Wirth vor der Eisenberg-Partie. Er muss gleich auf mehreren Positionen Umstellungen vornehmen, hat deshalb aber keine Bauchschmerzen: „Letzte Woche hatte ich acht Spieler auf der Bank. Die wollen jetzt ihre Chance nutzen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche.“