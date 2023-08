Trotz Niederlage – Eisenacher Handballer fordern die Füchse

Eisenach. Das war eine klare Steigerung. Beim Wartburg-Cup zeigte der Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach seine Erstliga-Reife und unterlag dem EHF-Cupsieger aus Berlin nur knapp.

Die Handballer des ThSV Eisenach haben sich gesteigert, aber auch ihr zweites Spiel beim Wartburg-Cup verloren. Gegen EHF-Pokalsieger Füchse Berlin hielten die Thüringer (im Bild mitte Malte Donker) besser als zuvor gegen Erlangen (23:32) mit. Am Ende unterlag der Bundesliga-Aufsteiger aber 27:31 (15:18). Bester ThSV-Akteur war der junge Spielmacher Manuel Zehnder, der die Berliner Deckung immer wieder vor Probleme stellte. Über 1000 Zuschauer sorgten für eine gute Heimkulisse.

Die Eisenacher hatten einen guten Start gegen die Füchse. Nach zehn Minuten machte Grgic das 6:6. Die Berliner, die zum Auftakt des Wartburg-Cups 32:30 gegen Wetzlar gewonnen hatten, gingen die Partie ein wenig zu „gemütlich“ an. Regisseur Wiede stand plötzlich in intensivem Kontakt mit Trainer Jaron Siewert. Weil ThSV-Keeper Kornecki, der wieder von Beginn an spielte, gute Paraden zeigte, konnten die Füchse zunächst nicht enteilen. Doch wie beim 23:32 gegen Erlangen am Tag zuvor wollten die Tore für den ThSV nicht mehr fallen. So lag Berlin nach einer Viertelstunde 10:6 vorn. Trainer Kaufmann analysierte lautstark die Fehler. Doch Eisenach blieb auf Sichtweite, weil Zehnder traf. So ging es nach einem Hüftknaller des Schweizers mit 15:18 in die Kabinen.

Nach dem Wechsel durfte Dominik Plaue, der aus Hüttenberg gekommen war, im Tor ran und glänzte gleich mit ein paar Paraden. Und dann klappte es auch wieder mit dem Tore werfen. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss glich Eisenach trotz Roter Karte gegen Abwehrchef Meyer durch Reichmuth zum 24:24 (47.) aus. Nun machten die Fans richtig Rabatz und der Favorit wackelte ein wenig. Doch am Ende setzten sich die Hauptstädter mit 31:27 durch.

Da Erlangen die Wetzlarer mit 29:24 (15:16) bezwang, kommt es am Sonntag zu einem echten Endspiel gegen Berlin (14.30 Uhr). Eisenach kämpft gegen Wetzlar um Platz drei (17 Uhr).