TSV Bad Blankenburg fordert den Tabellenführer

Gegen den Tabellenzweiten TSV 1880 Rüdersdorf haben die Großkochberger einen verheißungsvollen Spielauftakt ihren Fans geboten. Im Punktspiel der 1. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga kamen Thomas Schröder/Mario Kind zum Doppelauftakt zum Einstand (1:1). Auch beim Einzelstart lief es gut für die gastgebenden 1956er, welche durch Thomas Schröder zum 2:1 sowie Florian Rosenkranz zum 3:2 kamen. Das 4:2 hatte Andre Grüner vor Augen, der allerdings sein Spiel im fünften Satz 8:11 abgeben musste. Rüdersdorf glich dadurch aus (3:3), kam beim 4:3 erstmals in Vorderhand und setzte sich im Anschluss nun auf 7:3 ab. Eine starke Partie bot in der Schlussphase noch einmal Florian Rosenkranz, der allerdings sein Fünf-Satz-Match verlor, was in diesem Moment beim 3:8 das Spielende war.

2. Bezirksliga

Zweiter gegen Letzter war die Konstellation dieses Punktspiels in der 2. Bezirksliga zwischen Gastgeber Post SV Zeulenroda III und den Schwarzaer Gästen aus dem Landkreis. Die 1883er, bisher noch keinen einzigen Pluszähler auf der Habenseite, mussten auch bei diesem Auftritt die Spielstärke ihres Kontrahenten anerkennen.

Nach dem ausgeglichenem Doppelausgang, Punkt durch Peter Schart/Heinz Böhm ging die Fahrt zum 1:5 aus Schwarzaer Sicht, bevor Peter Schart das 2:5 gelang. Beim 2:7 unterlag Adrian Hartung 5:11, 9:11, 9:11, welches das Spielende war.

Schlusslicht gegen einen starken Aufsteiger war die Konstellation zwischen dem SV 1883 Schwarza und dem 1. TTC Saalfeld II bei diesem Kreisderby. Die Gastgeber, noch ohne Pluszähler kurz vor dem Hinrundenhalali, hatten auch bei diesem Auftritt keinen Hoffnungsschimmer, ihr Dilemma abzustellen. Schwarza setzte zwar zunächst Achtungszeichen durch das Doppel Peter Schart/Heinz Böhm (1:1) sowie Peter Schart (2:1) zum Einzelauftakt, die jedoch im weiterem Verlauf verblassten.

Die Kreisstädter ließen im Anschluss nichts mehr anbrennen, kamen zum 2:2 und 3:2, bevor die Reise zum 7:2 ging. Die Partie des Schwarzaers Tino Althans gegen Danny Gut brachte die Entscheidung. Der Saalfelder gewann 3:2, sicherte seinen Farben einen 8:2-Erfolg. welcher dem 1. TTC II mit 9:9 Punkten einen ausgeglichenen Zählerstand brachte, während Schwarza mit seinen 0:16 Zählern nun sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer hat. Für den Neuling aus Saalfeld waren Karl-Heinz Neise, Gregor Franz (beide 2,5), Danny Gut (2) und Eva Hetzer (1) erfolgreich.

3. Bezirksliga

Spannend ging es zu im Kreisderby der 3. Bezirksliga von Ostthüringen zwischen Aufsteiger Lok Saalfeld und dem TSV Bad Blankenburg.

Neuling Lok erwischte dabei einen Start nach Maß, als beide Doppel sowie das erste Einzel auf die Habenseite kamen. Diesen 0:3 Rückstand steckten die Lavendelstädter weg, glichen aus und kamen durch Wolf Wunder in Vorderhand (4:3). Die Kreisstädter hatten jedoch die passende Antwort parat, gewannen drei Partien in Folge (6:4) und erreichten durch Heiko Damaschke noch das 7:5, welches einen Doppelpunktgewinn in greifbare Nähe gebracht hat. Gegen diesen hatte allerdings der TSV etwas. Jetzt gewann Frank Reichmann einen Fünf-Satz-Krimi gegen Alexandra Fiebrich. Dem folgte noch ein 3:0 von Markus Thiel über Mario Müller, welches letztendlich die Punkteteilung war.

Die Lok-Zähler erspielten Heiko Damaschke (2,5), Alexandra Fiebrich, Georg Schwarz sowie Mario Müller (alle 1,5), während für Bad Blankenburg Wolf Wunder (3), Frank Reichmann (2), Markus Thiel und Christian Jäger (je 1) erfolgreich waren.

Einen unvermutet starken Auftritt legte der TSV Bad Blankenburg beim verlustpunktfreien Tabellenführer Grün-Weiß Triptis an den Tag. Nach dem 1:1-Doppelausgang waren die Kurstädter zum Einzelauftakt voll im Bilde (3:1). Der Gastgeber aus dem Saale-Orla-Kreis konnte ausgleichen, musste allerdings dem TSV weiterhin eine knappe Führung überlassen (4:3, 5:4, 6:5). Kurz vor Spielende wendete sich das Blatt, wo Triptis mit 7:6 in Vorderhand kam. Der letzte Soloauftritt musste nun die Entscheidung bringen. Christian Jäger behielt die Nerven, gewann 3:1 und bescherte den Grün-Weißen mit der Punkteteilung (7:7) den ersten Minuszähler. Für Bad Blankenburg erfolgreich waren Wolf Wunder (3), Christian Jäger (2,5), Frank Reichmann (1) sowie Ernst Schiersch (0,5).

Erneut kein Punktepaar kam auf das Konto von Absteiger und Schlusslicht SV 1956 Großkochberg II. Gegen den Tabellenzweiten Schott Jena VI verloren die 1956er zunächst beide Doppel, bevor Martin Koschmieder verkürzen konnte (1:2), was Sebastian Roth zum 2:6 sowie Frank Hercher beim 3:7 gelungen ist. Als Florian Ebert seine Partie 0:3 abgeben musste, war die 3:8-Niederlage perfekt.