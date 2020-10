Spitzenreiter TSV Bad Tennstedt zieht in der Fußball-Kreisliga Unstrut-Hainich weiterhin einsam seine Kreise. Die Kurstädter konnten dank des 2:0 (1:0)-Auswärtserfolgs in Kirchheilingen und den gleichzeitigen Patzern der Konkurrenz ihren Vorsprung nach vier Spieltagen bereits auf fünf Punkte ausbauen.

In einer umkämpften Partie tat sich der Tabellenführer in den ersten 45 Minuten jedoch schwer. Erst als Toni Helbing kurz vor der Pause den Führungstreffer in Abstaubermanier erzielte, neigte sich die Waage zugunsten des Tabellenführers. Gegen Kirchheilingen habe man auch in der Vergangenheit Probleme gehabt, analysierte TSV-Abteilungsleiter Sascha Thiel, der seine Elf aufgrund des breiten Kaders auch für die nächsten Aufgaben gut gerüstet sieht.

SG Nägelstedt/Großvargula führt Verfolgergruppe an

Die Gruppe des Verfolgerfeldes wird von der SG Nägelstedt/Großvargula angeführt, die gegen chancenlose Schönstedter dank der Treffsicherheit ihrer Torjäger Nils Facius und Christian Oberländer beim 7:1 (2:1)-Heimerfolg den Kantersieg der vierten Runde feierte. „Endlich konnte die neu zusammengestellte Spielgemeinschaft ihre Offensivstärke ausspielen. Eine Bestnote verdiente sich Christian Jenke, der in der ungewohnten Rolle als Sechser regelrecht aufging“, freute sich Großvargulaes Abteilungsleiter Martin Thomalla.

Zufrieden waren auch die Heyeröder Verantwortlichen nach dem 4:1 (2:0)-Sieg über Großengottern II, der zwar verdient, aber zu hoch ausfiel. Vor dem Wechsel verzeichneten die Gäste sogar ein leichtes Übergewicht, ins Netz trafen allerdings nur die Eichsfelder in Person des Doppeltorschützen Maurice Leise, der im zweiten Abschnitt noch einen Treffer nachlegte.

„Wir hatten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bei einem Lattenkopfball richtig Glück und direkt nach Wiederanpfiff Nils Zengerling, dem das 3:0 gelang“, wusste Hainich-Abteilungsleiter Nick Siegmund den Dreier richtig einzuordnen.

Wechselbad der Gefühle in Bickenriede

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Bickenriede. Die Hausherren führten beim 4:2 (2:0)-Sieg gegen Herbsleben bereits mit 3:0, doch nach Treffern von Christian Metz und Pascal Rahn machten es die Gäste noch einmal spannend. Dass es für die Eichsfelder dennoch zum Dreier reichte, war dem dreifachen Torschützen Lorenz Wistuba geschuldet, der nicht nur die ersten beiden, sondern auch den entscheidenden Treffer zum 4:2-Endstand markierte.

Als einziges Team des 14er-Feldes wartet Schlusslicht Kirchheilingen noch auf den ersten Dreier.

Statistik:

Kirchheilingen – Bad Tennstedt 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 Toni Helbing (44.), 0:2 Christopher Runze (60.).

Heyerode – Großengottern II 4:1 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Maurice Leise (9./17./75.), 3:0 Nils Zengerling (47.), 4:1 Marcel Apel (89. ET).

Nägelstedt – Schönstedt 7:1 (2:1). – Tore: 0:1 Oskar Renz (24.), 1:1 Tim Werner (27.), 2:1, 5:1, 6:1 Nils Facius (29./60./65.), 3:1, 4:1 Christian Oberländer (54./56.), 7:1 Michael Gleis (80.)

Bickenriede – Herbsleben 4:2 (2:0). – Tore: 1:0, 3:0, 4:2 Lorenz Wistuba (14./47./78.), 2:0 Antony Vogt (23.), 3:1 Christian Metz (64. FE), 3:2 Pascal Rahn (76.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Herbslebens Max Helbing (78.)

Kutzleben – Körner 5:2 (2:1). – Tore: 1:0, 5:2 Mirko Höpfner (9. FE/86. FE), 2:0 Philipp Buchhalter (39.), 2:1, 2:2 Matthias Eger (42./51.), 3:2, 4:2 Serhat Celik (49./63.)

Union Mühlhausen II – Ammern 0:3 (0:2). – Tore: 0:1 Nick Schmidt (23.), 0:2 Franko Groß (32.), 0:3 Torsten Wender (90.)

Henningsleben – Struth III 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 Michael Schmerbauch (9.), 0:2, 1:3 Martin Kirchner (21./83.), 1:2 Fabian Fitzner (78.).