TSV Jahn Geisleden sorgt weiter für Furore

Eichsfeld. In der Fußball-Kreisliga Eichsfeld bleibt der TSV Jahn Geisleden nach dem Erfolg in Rustenfelde weiter ohne Makel.

Der TSV Jahn Geisleden sorgt in der Fußball-Kreisliga weiterhin für Furore und führt mit der optimalen Punktausbeute von neun Zählern nach drei Spieltagen die Tabelle an. „Wir sind selbst überrascht, dass wir so weit oben stehen“, sagte Abteilungsleiter Thomas Hartung nach dem 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim Schlusslicht TSV Rustenfelde.