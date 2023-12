TSV Sundhausen schnappt sich Hallenkrone

Goldbach In einem Herzschlagfinale setzt sich das Röse-Team mit einem Tor Vorsprung vor dem FSV Waltershausen durch.

Spannung bis zum letzten Spiel bot die in Goldbach ausgetragene Hallen-Kreismeisterschaft der Frauen. Ein mehr geschossenes Tor gab am Ende den Ausschlag zugunsten des TSV Sundhausen (hier mit Kapitänin Beatrice Wolf am Ball), der sich punktgleich vor dem FSV Waltershausen behauptete. Beide Teams waren in ihren sechs Partien jeweils ungeschlagen geblieben, das direkte Duell endete 0:0. So musste die bessere Tordifferenz entscheiden. Da Sundhausen um Johanna Schreyer, die mit sieben Treffern beste Schützin wurde, ein Plus von 16 gegenüber 15 besaß, durfte das Team von Achim Röse feiern. Überraschend stark präsentierte sich Neuling SV Union Friemar, der auf Rang vier landete.