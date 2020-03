Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TTC Saalfeld II überrascht in der 2. Bezirksliga

Beide Landkreisvertreter, Neuling 1. TTC Saalfeld II und der SV 1883 Schwarza, waren in der 2. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga an diesem Rückrunden-Spieltag an den Tischen. Sie boten dabei beachtliche Leistungen, wobei einer belohnt wurde und der andere leer ausging gegen die Spitzenteams dieser Staffel.

Beim Tabellenzweiten Post Zeulenroda III hatte der Aufsteiger 1. TTC II aus der Kreisstadt anzutreten und zeigte nur wenig Respekt. Die Saalfelder überraschten die Gastgeber, gewannen die Doppel (2:0) und kamen zum Einzelstart zu einer 4:1 Führung. Post kam nun immer besser in sein Spiel, begann aufzuholen, glich aus (4:4) und kam 5:4 in Vorderhand. Der 1. TTC antwortete prompt durch Gregor Franz (5:5) sowie Ronny Dobermann (6:5). Post blieb im Bilde (6:6), doch Gregor Franz und Karl-Heinz Neise hatten in der spannenden Schlussphase das entsprechende Nervenkostüm, das einen nicht erwarteten 8:6-Sieg brachte. Die Punkte der Saalfelder kommen auf das Konto von Gregor Franz (3,5), Ronny Dobermann (2,5), Karl-Heinz Neise (1,5) und Eva Hetzer (0,5).

In der Sporthalle der Rudolstädter West-Schule hatte Schlusslicht SV 1883 Schwarza den aktuellen Tabellendritten Schott Jena V zu Gast. Die Gastgeber spielten nicht wie ein Absteiger, so dass sie nach den Doppeln sowie Solostart mit 4:1 im Vorderhand kamen. Doch die Jenaer fanden ins Spiel und glichen zum 4:4 aus, auf das noch einmal Heinz Böhm reagieren konnte (5:4). Nach dem erneuten Einstand (5:5) konnten sich die Gäste nun besser in Szene setzen. Die 1883er kamen jetzt mit 5:7 ins Hintertreffen. Das 1:3 von Peter Schart besiegelte letztendlich eine weitere Niederlage. Die Zähler der Schwarzaer verbuchten Heinz Böhm (2,5), Steve Reuter (1,5), Dietger Hagner sowie Peter Schart (je 0,5).

3. Bezirksliga

Kellerkind kontra Spitzenteam hieß es bei diesem Duell in der 3. Tischtennis-Bezirksliga zwischen dem SV 1883 Schwarza II und Grün-Weiß Triptis. Die Gäste machten bei diesem Aufeinandertreffen nur wenig Federlesens und traten nach gut einer Stunde mit dem Punktepaar wieder die Heimreise an.

Nach dem Doppel erhöhte Triptis bei den Einzelbegegnungen weiter auf 4:0. Bei diesem Stand hatte Tim Häußler die Chance zum 1:4, doch das 9:11 im fünften Durchgang verhinderte dieses. Als beim 0:7 Tino Althans mit 8:11, 8:11 sowie 5:11 den Kürzeren gezogen hatte, war das der Schlussstrich.

Einbezogen in das Punktspielprogramm der 3. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga waren am folgenden Spieltag alle fünf Mannschaften aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. An diesem wurde auch ein Kreis- sowie ein Saalfelder Stadtderby ausgetragen.

Der SV 1883 Schwarza II empfing Schott Jena VI. In der Rudolstädter West-Schule entwickelte sich zwischen den nicht gerade erfolgsverwöhnten Gastgebern und dem Tabellenzweiten eine durchaus spannende Partie. Nach den ausgeglichenen Doppeln (1:1) setzte sich das während der Einzelspiele fort, wo Schwarza schon 4:2 geführt hat, jedoch wieder den Ausgleich hinnehmen musste (4:4). Schott wendete nun das Blatt (5:4, 6:5), doch die 1883er antworteten (5:5, 6:6). Die Gäste blieben allerdings kurz vor Ultimo weiter in Vorderhand (7:6). Als Karl-Heinz Scholz das letzte Match 0:3 aus der Hand geben musste, war das greifbare Unentschieden weg und die knappe 6:8-Niederlage perfekt. Die Punkte der Schwarzaer verbuchten Tino Althans (2,5), Karl-Heinz Scholz (2), Stephan Schößler (1) und Tim Häußler (0,5).

Ein Kreisderby stand in Großkochberg an, wo der TSV Bad Blankenburg seine Visitenkarte abgab. Der Gast aus der Lavendelstadt machte im Goethe-Örtchen nur wenig Federlesens und entführte mit einem 8:1 die Zähler. Nach dem Doppel 0:2 konnte Martin Koschmieder beim ersten Einzel verkürzen (1:2), bevor der TSV gewaltig nachlegte und auf 7:1 erhöhte. In dieser Zeit hatten es Sebastian Roth sowie Martin Koschmieder in der Hand das Resultat freundlicher zu gestalten, doch ihr 9:11 bzw. 8:11 im fünften Satz verhinderten dies. So konnte Frank Reichmann mit einem 3:1 über Sebastian Roth die Partie beenden. Die Zähler für BB erspielten Wolf Wunder, Frank Reichmann (je 2,5), Christian Jäger sowie Ernst Schiersch (beide 1,5).

Nicht an die Brisanz vergangener Duelle kam das Saalfelder Stadtderby zwischen dem MTV 1876 und Aufsteiger Lok. Das MTV-Quartett bestimmte die Szenerie an den Tische, was ihm eine 7:0-Führung brachte. Bei diesem Spielstand gelang Alexandra Fiebrich der Ehrenpunkt, bevor Tim Gernhardt mit einem 3:0 über Gerd Blochberger den Schlussstrich gezogen hat. Die 1876er haben sich mit diesem 8:1 eindrucksvoll für die 2:8 Hinrundenniederlage revanchiert. Der MTV punktete bei diesem Stadtderby durch Matthias Noack, Tim Gernhardt (beide 2,5), Hans-Peter Paschold und Thomas Knoll (je 1,5).