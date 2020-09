TTC Saalfeld III beim Kreisderby erfolgreich

Königsee. Absteiger SV 1883 Schwarza kommt in der 3. Tischtennis-Bezirksliga zu Punktgewinn in neuer Umgebung

Außer Lok Saalfeld waren an diesem Spieltag in der dritten Tischtennis-Bezirksliga alle Landkreisvertreter an den Tischen. Der 1. TTC Saalfeld III gab dabei seinen Saisoneinstand und diesen recht eindrucksvoll beim Kreisderby in Großkochberg.

Zunächst mussten die Kreisstädter allerdings miterleben, wie ihr Doppelvorsprung (2:0) zusammenschmolz, als Martin Koschmieder sowie Til Stockmann für den SV 1956 II ausgleichen konnten (2:2). Dem folgte der alte Abstand für die Saalfelder (4:2), den Martin Koschmieder noch einmal verkürzen konnte (3:4). Im weiteren Verlauf dominierten die Akteure des 1. TTC III (7:3). Als Fabian Spörl Sebastian Roth mit einem 3:1 gewann, war der Saalfelder Saisonauftaktsieg perfekt (8:3). Die Punkte für die Saalestädter verbuchten Eva und Michael Hetzer (je 2,5), Fabian Spörl sowie Günter Haller (beide 1,5).

Als Tabellenführer war der TSV Bad Blankenburg zum SV Blankenberg gereist. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, führten 4:0. Der TSV verkürzte auf 2:4, bevor sich der SVB auf 6:2 entfernen konnte. Als bei 3:7 Wolf Wunder und Christian Jäger zu Erfolgen kamen (5:7), keimte ein Hoffnungsschimmer. Doch Ernst Schiersch konnte die kleine Siegesserie nicht fortsetzen, verlor 1:3, welches das Spielende beim 5:8 war. Die Zähler für den TSV kommen auf das Konto von Christian Jäger (3), Wolf Wunder sowie Ernst Schiersch (je 1).

Der mit einer Niederlage in die Saison gestartete SV 1883 Schwarza musste beim bis dato noch untätigen SV Schott Jena VI Farbe bekennen. Der SV 1883 überraschte zunächst, als sie mit 3:0 in Führung gingen. Doch Schott kam zurück, erreichte den Ausgleich (4:4) sowie in Führung (5:4). Fortan wurde es spannend, als die 1883er wieder 6:5 und Schott 7:6 führte. Heinz Böhm verhinderte bei seinem 3:0 ein böses Erwachen und sicherte den ersten Saisonzähler für die Schwarzaer, welche durch Heinz Böhm (2,5), Adrian Hartung, Dietger Hagner sowie Peter Schart (alle 1,5) zu ihren Punkten kamen.