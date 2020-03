Turnen: Grandiose Leistungen von Glückauf

Grandios haben sie seit Neujahr trainiert. Unentwegt wuselten die Turner und Turnerinnen an den einzelnen Geräten, haben unzählige Schweißperlen vergossen und den ein oder anderen Schmerz ertragen.

Und wofür? Alles für die Ligasaison 2020 der Thüringer Turnliga im weiblichen und männlichen Bereich. Nun begannen die Mädchen und die „Männer“ die Saison. In der weiblichen Liga traten die Sondershäuser wie in den vergangenen Jahren mit drei Mannschaften an – je eine Mannschaft in jeder Leistungsklasse. In der höchsten Leistungsklasse ist es das Ziel, den Pokal gegenüber sieben anderen Mannschaften aus Thüringen zum neunten Mal zu verteidigen. Mit Leistungsträgerin Lara Nele Angelstein, aber auch den Nachfolgern Johanna Reuter, Anna Lotta Domin, der Seniorin Jessica Köhler und den Verstärkungen aus Halle mit Constanze Renner, Tina Scholle und Pauline Wiegand war dies keine unmögliche Aufgabe.

Am Ende siegten sie klar mit 5,25 Punkten Vorsprung erneut grandios vor der Konkurrenz aus Gera. Lara Nele holte sich alle Gerätesiege – eine gute Vorbereitung für ihren Start in die Bundesliga.

In der zweithöchsten Leistungsklasse war die Glückauf-Mannschaft in Konkurrenz mit acht Mannschaften aus Thüringen. Hanna Schwalm, Karina Schlecht, Selina Schmechel, Samantha Kunze und den Verstärkungen aus Halle mit Laura Hennig und Jördis Ritsch sollten „einfach“ nur um einen Treppchenplatz kämpfen. Aber sie hielten sich nicht an die Vorgaben. Denn sie gewannen als Mannschaft an allen Geräten. Somit gab es auch Platz eins für die zweite Mannschaft. Selina Schmechel holte sich den Tagessieg am Boden, Laura am Balken und Jordis am Sprung. Und wieder: grandios.

In der tiefsten Leistungsklasse, der dritten, kommen jedes Jahr Neueinsteiger in das Kürturnen zum Einsatz – gemischt mit erfahrenen. Chefin Thea Reichenbach, Paula Chioch, Anna Nemitz, Clara Sophie Werner, Vanessa Riedel, Maja Gurowitz - Neueinsteiger Lena Trietchen und Mia Carlotta Haupt mussten sich mit sechs Mannschaften in einen Konkurrenzkampf begeben und taten dies ebenso grandios, wie die „Großen“. Sprung und Balken verlief nicht optimal, aber mit den Übungen an den Geräten Stufenbarren und Boden konnte sich die Mannschaft am Ende den Vizetitel holen. Fleiß, Durchhaltevermögen und auch ein wenig Glück machten die Sondershäuser Turner zu dem erfolgreichsten Verein am ersten Wettkampftag. Jetzt heißt es dranbleiben.

Am 21. März soll der zweite Wettkampftag in Jena folgen. Aber das scheint aufgrund der Allgemeinverfügungen eher unwahrscheinlich.

Die „Männer“ mussten zum ersten Wettkampf in Waltershausen antreten. Als „Männer“ bezeichnet man beim Turnen in Sondershausen Malte Maxim Angelstein (16 Jahre), Hannes Parisius (12 Jahre), Leeven Domin und Arthur Böhm (11 Jahre) und Eddy Strotzer (9 Jahre). Sie bildeten mit zwei Turnern aus Dingelstädt - Luca Gatzemeier und Florian Ullrich - die Turngemeinschaft Nordthüringen und wollten in der Jugendliga unter fünf Mannschaften von Thüringen einsteigen. Erfurt und Jena sind die absoluten Hochburgen im männlichen Turnen. Nach sechs Geräten war klar. Es wurde der dritte Platz mit gerade 2.55 Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten aus Erfurt. Damit hatte keiner gerechnet. Malte Maxim Angelstein sicherte sich den Tagessieg am Boden. Als Mannschaft glänzte Glückauf an den Geräten Boden und Reck. Grandios. Der 2. Wettkampftag für die „Männer“ ist für den 22. März in Jena geplant. Aber auch hier sieht es nicht danach, als ob die Veranstaltung durchgeführt werden kann.

„Ob wir überhaupt weiter trainieren können, steht in den Sternen. Liebend gerne möchte ich weiter trainieren. Wir müssen im Wettkampfmodus bleiben. Wir werden besondere Maßnahmen ergreifen und nur mit der geringsten Anzahl an Turnerinnen und Turnern ins Training gehen. Wir hoffen einfach, dass das möglich ist“, so Trainerin Sabine Angelstein, die einen kompletten Stopp nicht unbedingt für förderlich hält.