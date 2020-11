U21 des DFB will das EM-Ticket lösen: Nichts ist normal

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will das Ticket für die EM in in Ungarn und Slowenien lösen.

Im schmucken Hotel Courtyard am Wolfsburger Allersee herrscht dieser Tage trotz der Corona-Beschlüsse der Bundesregierung und dem Beherbergungsverbot für Privatreisende ein wenig Betriebsamkeit. Der Tross der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Dienstreise mit den zwei Länderspielen in Braunschweig in der VW-Stadt einquartiert und residiert unweit seiner Trainingsstätte an der Wolfsburger Arena.