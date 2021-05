Über 400 Teilnehmer bei Fröbellauf rund um Keilhau

Unübersehbar weisen Dutzende solcher Wegweiser in Keilhau auf den Start- und Zielbereich des Fröbellaufes hin. Über 400 Läufer und Wanderer nahmen an der 15. Auflage teil.

Rudolstadt. Veranstalter LC Rudolstadt freut sich über große Resonanz bei vierwöchigem virtuellen Lauf zum kleinen Jubiläum

Nach knapp über einem Monat Laufzeit ging am Montagabend der 15. Fröbellauf in Keilhau zu Ende. 418 Teilnehmer nutzten überwiegend an den Wochenenden die Gelegenheit, ihre persönliche Bestzeit auf den vier ausgewiesenen Strecken zu erzielen.

Ungeschlagen auf der 13-km-Strecke blieb Charles Franzke, der die Strecke über den Greifenstein in einer Zeit von 49:48 Minuten bewältigte. Platz zwei ging an LCR-Nachwuchstalent Clemens Engelmann. Dritter wurde Maik Bodinger. Bei den Frauen ging der Gesamtsieg an Fabienne Schmidt vom Veranstalterverein mit 1:02 Stunden, dicht gefolgt von Franziska Brünner aus Jena und Steffi Jahn.

Pandemiebedingt richtete der Laufclub Rudolstadt (LCR) nach dem ausgefallenem Lauf 2020 die Veranstaltung dieses Jahr virtuell aus. Die Läufer konnten sich online anmelden und bekamen die Startunterlagen nach Hause geschickt. Dann konnte jeder selbst entscheiden, wann er sich auf die Spuren Fröbels machte.

„Wir sind überwältigt von der Resonanz und dem großen positiven Feedback der Teilnehmer“, freut sich Vorstandsmitglied und Cheforganisator Roberto Mehner über die Rückmeldungen der Teilnehmer. An den Wochenenden waren Mitglieder des Vereins vor Ort, um Läufer und aber auch teilnehmende Walker und Wanderfreunde persönlich zu begrüßen. „Das war es, was die Teilnehmer mochten und was den Lauf ausmachte“, fasst Mehner weiter zusammen, war der Kontakt innerhalb der Laufszene doch lange Zeit buchstäblich auf der Strecke geblieben. Lob gab es aber auch für die Streckenauswahl und -beschilderung.

Die Freizeitveranstaltung lockte gut 100 Kinder und Jugendliche auf die Kurzstrecken, aber auch eine beachtliche Anzahl an Walkern und Wanderern in die malerische Landschaft, die knapp die Hälfte aller Teilnehmer auf diese Weise absolvierten. 47 Walker wetteiferten auf der neuen Strecke über acht Kilometer, allen voran der 14-jährige Fröbelschüler Leon Engelmann, der die Strecke über den Fröbelblick in einer Zeit von 1:03 Stunden erfolgreich bewältigte. Die wohl meisten Kilometer sammelte wohl Winfried Matiss. Er begleitete die Seniorengruppe des Kreissportbundes über allesamt einzeln über die Keilhauer Fluren und ermöglichte somit der älteren Generation sportliche Erfolge in diesen schwierigen Zeiten.

Mehner bedankt sich bei allen Sponsoren und Unterstützern, die die Veranstaltung in der besonderen Weise möglich machten. Neben dem Heimatverein Keilhau unterstützten auch Schüler der Freien Fröbelschule den reibungsfreien Ablauf. Trotz erfolgreicher Ausrichtung sehnt sich der Laufclub Rudolstadt und seine Anhänger allerdings sehr nach reellen Laufveranstaltungen. Dabei blicken die Organisatoren zuversichtlich auf das Jahr 2022.