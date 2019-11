Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überraschung und Favoritensieg im Kreispokal

FSV Schleiz II – SV 08 Rothenstein 3:0 (2:0)

Im Punktspielalltag in der Kreisliga hat der FSV-Motor noch Sand im Getriebe, dafür wächst der Kreisligist im Pokal über sich hinaus, schlägt auch in der Höhe verdient den Kreisoberligisten aus Rothenstein. „Wir haben stark gespielt und völlig verdient gewonnen, hätten den Sack aber viel früher zumachen können. So wurde es in den 20 Minuten nach der Halbzeitpause noch einmal etwas eng“, sagt FSV-Akteur Steve Priedemann. Die Schleizer begannen ohne Respekt und mit viel Druck. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Im Gegenteil: Der Kreisligist setzte die Akzente. Bereits in der zweiten Minute zirkelte Kunte einen Freistoß unhaltbar in den Winkel. Diese frühe Führung spielte den Platzherren in die Karten. Vor allem Hoyer und Stankowski waren kaum zu stellen, ragten aus einer geschlossenen Mannschaft heraus. Dagegen zeigte der Gegentreffer beim SV 08 Wirkung. Die Woitzik-Elf war dem zweiten Treffer näher, doch zunächst lupfte der allein vorm Tor auftauchende Kevin Conrad den Ball in die Hände des Keepers, Hoyers Abschluss wurde im letzten Moment geblockt, ehe Kevin Conrad dann doch im Nachsetzen den Ball zum 2:0 (36.) unter die Latte jagte. Nach der Pause wurde der Gast stärker, hatte bis zur 65. Minute seine beste Phase, scheiterte aber zweimal am glänzend aufgelegten Keeper Blöthner. Danach konnte sich die Heimelf wieder befreien, wurde stärker und sorgte über die Außen durch den schnellen Jung für Gefahr. Jung war es auch, der die Entscheidung in der 75. Minute glänzend vorbereitete. Seinen Rückpass verwertete Stankowski gekonnt und machte den Deckel drauf.

FSV Orlatal Langenorla – FC Thüringen Jena 0:4 (0:2)

Der FC Thüringen Jena nahm als Kreisoberligist die Favoritenrolle ein und wurde ihr am Ende auch gerecht. Verdient zogen die Gäste ins Halbfinale ein. Trotzdem enttäuschte der FSV Orlatal als unterklassiger Gegner nicht. Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber die Gegentore und die beiden vergebenen Chancen nach der Pause. Co-Trainer Thomas Könitzer: „Das Endergebnis hätte so nicht sein müssen, fiel um zwei Tore zu hoch aus. Die ersten beiden Toren fielen durch direkte Ecken und auch beim dritten Gegentor halfen wir mit. Und nach der Pause stehen wir zweimal vorm Tor und machen die Treffer nicht. Da hätte das Spiel noch einmal spannend werden können. Insgesamt haben wir nicht clever genug gespielt. Jena siegte aber verdient.“ Der FC Thüringen nahm das Spiel in die Hand, konnte sich Vorteile und Chancen erarbeiten. Kowalik mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und Jeske per Kopf setzten die ersten Achtungszeichen. Die achte Ecke führte dann zur Führung durch Schlenzig in der 27. Minute, der das Leder direkt verwandelte. Und was einmal klappte, klappte kurz vor der Pause erneut. Wieder schlug eine direkte Ecke von Schlenzig im FSV-Tor ein. Zuvor hatte schon Jeske zweimal das Tor machen können, doch seine Kopfbälle verfehlten knapp den Kasten. Aber der Kreisligist kämpfte vorbildlich und hätte kurz nach dem Wechsel das Spiel wieder spannend machen können. Doch im letzten Augenblick konnten die Gäste den Einschlag blocken. Auf der Gegenseite traf Schlenzig die Latte und einen Freistoß setzte Wyrowski an den langen Pfosten (70.). Im Gegenzug erneut die große Chance zum Anschluss, aber die Platzherren zögerten zu lange. Stattdessen sorgte Christiansen-Weniger in der 80. Minute für die endgültige Entscheidung, als er nach Vorlage von Wyrowski aus halbrechter Position den FSV-Keeper tunnelte. Nachdem Träumer noch einmal den Pfosten traf, sorgte Oechsner mit einem unglücklichen Eigentor für den Endstand.