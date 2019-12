Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Um 19 Zentimeter gesteigert

Längst ist das traditionelle Hallen-Hochsprungmeeting des Ohrdrufer Leichtathletik-Vereins (OLV) zu einer festen Adresse für den talentierten Nachwuchs des Thüringer Leichtathletik-Verbandes geworden. Zur nunmehr 18. Auflage ließen es die Nachwuchsathleten nur so krachen und katapultierten sich über neue Höhen. So wie der erst 13-jährige Nils Ferber vom SV Blau Weiß Bürgel. Ferber, Vizelandesmeister der M13, meisterte stolze 1,80 Meter. Damit steigerte er seine bei den Landesmeisterschaften in Arnstadt aufgestellte Rekordmarke von 1,61 Meter in der Goldberghalle um 19 Zentimeter und brachte sich auch beim Trainer des Erfurter LAC, Konrad Ackermann, ins Visier. „So eine tolle Leistung konnte bisher noch kein Athlet der Altersklasse 13 bei unserem Meeting abrufen“, sagte die Cheforganisatorin des Meetings, Kerstin Kerkmann. Ein Blick in die Statistik verrät, dass es sich bei dieser Leistung um einen neuen Hallenlandesrekord handeln müsste. Für diesen persönlichen Rekordsprung wurde der Bürgeler mit dem Pokal für die beste Leistung geehrt.

Für den nächsten wohl unerwarteten Rekord sorgte Finn Friedrich vom WSSV Suhl. Reichten dem 15-Jährigen bei den Thüringer Landesmeisterschaften 1,80 Meter und bei den mitteldeutschen U16-Meisterschaften 1,82 Meter zum klaren Titelgewinn, katapultierte sich der Schützling von Kathrin Friedrich in der Goldberghalle über 1,91 Meter – und das bei einer bisherigen Bestleistung von 1,84 Metern. Da musste sich selbst Hochsprungspezialist Oskar Trebeß (Hochsprung mit Musik) geschlagen geben, der die Konkurrenz der U18 mit 1,85 m gewann.

Jüngste Erfurter Mädels zeigen ihr vielseitiges Sprungtalent

Auch die Erfurter Sprunggarde mit M15-Hallenvizelandesmeister Cedric Spieß und dem dort Dritten Dritten Friedrich Dietz (beide ELAC) musste die Klasse von Finn Friedrich anerkennen. Spieß sicherte sich zwar mit 1,75 Meter Platz zwei, verfehlte aber seine eigene Rekordmarke um acht Zentimeter. Noch nicht so recht in Schwung war Friedrich Dietz, der 1,60 m übersprang und Platz drei belegte. Bis zu seiner Bestleistung fehlten noch 13 Zentimeter. Vielleicht lag es am Belag, mit dem Dietz so seine Probleme hatte.

Dafür durfte sich Thilo Wolff vom ASV Erfurt freuen. Der 13-Jährige konnte zwar Nils Färber nicht vom Sieg abhalten, katapultierte sich jedoch über die neue persönliche Rekordhöhe von 1,70 m. Sechs Zentimeter Steigerung sind für den Vizelandesmeister der M13 über 75 Meter eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Hallenlandesmeisterschaften im Januar 2020.

Auch beim Sprungmehrkampf (Schlussweitsprung, Dreierhop links/rechts und Dreisprung/Stand) warteten die Nachwuchsathleten der LG Erfurt mit sehr guten Leistungen auf. Pepe Mehlhorn (LG Erfurt) brachte es auf 18,21 Meter und sicherte sich den zweiten Platz in der M10. Bei den elfjährigen Mädchen bestimmte Leonie Tomuschat und Julie Meyer von der LG Erfurt das Niveau und erkämpften einen Doppelerfolg. In der Summe brachte es Leonie auf starke 20,78 m und Julie auf 20,49 m. Und auch bei den Jungen der M12 schaffte mit Anton Maak ein Aktiver der LG Erfurt den Sprung aufs höchste Podest. Maak brachte es auf 20,35 m und erzielte dabei seine beste Einzelleistung im Dreierhop (links) mit 6,61 m.