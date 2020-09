Und übrigens: Auch in Erfurt wird noch gelaufen

Der Zooparklauf bietet am Samstag die Möglichkeit, in Gemeinschaft die Laufschuhe zu schnüren.

Frauenlauf in Dresden, Nibelungenlauf in Worms, Nordhorner Meile, Treppenmarathon in Radebeul, Südthüringentrail in Suhl, Holzlandlauf in Hermsdorf, Zooparklauf in Erfurt und und und. Der September und seine Läufe, gewöhnlich der Beginn einer goldenen Zeit. Allein für kommenden Samstag listet ein Laufkalender im Internet mehr als 60 Rennen zwischen Ostsee und Alpen auf. Die Wahl wäre schwer gefallen, jedenfalls ohne Corona.