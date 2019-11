Unterschied in Jena machen die Brüder Schmidt

Die Gelb-Rote Karte für Glaswerks Sebastian Teubert in der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels hatte keine Bedeutung mehr für die Partie. In der Landesklasse unterlag Schott II daheim Zeulenroda mit 2:4 (0:1). Den Unterschied machten an diesem Tag die Schmidt-Brüder. Dustin Schmidt erhielt beim 0:1 (11.) die Kugel durchgesteckt, nachdem Philipp Strzebin das Leder verspielt hatte. Die Glaswerker waren wie des Öfteren spielbestimmend, „wofür wir uns jedoch nichts kaufen können“, wie Trainer Thomas Hurt lakonisch meinte. Sein Team kämpfte sich wieder heran. Als Paul Etzoldt nach Grätsche im Strafraum fiel, verwandelte Patrick Niebiossa den Elfer zum 1:1 (50.). Auch die erneute Führung der Gäste mit dem 1:2 (68.) durch Steffen Leistner steckten die Schottianer gut weg, glichen durch Christian Czuppon zum 2:2 (68.) aus. Die folgenden Auftritte von Dominic Schmidt verwehrten den Gastgebern den Punktgewinn. Erst eroberte er beim 2:3 (73.) die Kugel selbst und verwandelte schließlich nach Foul von Keeper Maximilian Zeller den Strafstoß zum 2:4-Endstand (90.). Elf Punkte für Schott II nach der Hinrunde sind besorgniserregend, aber nicht aussichtslos.