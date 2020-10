Wie alles begann, wird er nie vergessen. „Fußballerisch habe ich ja nie die ganz feine Klinge geschlagen“, sagt Marco Kämpfe und schmunzelt. Unvergessen wie ihn Dieter Scheitler und Klaus Schwarz an die Sportschule geholt haben. Marco Kämpfe kommt aus dem Nachwuchs des VfB Pößneck, spielte damals in Schwarza.

Die Trainer sagten zu ihm: Weißt du, warum wir dich damals geholt haben? Uns ist da ein kleiner Blonder mit einem roten Kopf aufgefallen, der immer hinterher gerannt ist. Kämpfe, Marco, Kämpfe! – das musste man Marco Kämpfe nicht zurufen. „Fußball war nicht mein erstes Talent. Meine Stärke war meine Verbissenheit, meine Zielstrebigkeit. Ich konnte laufen, laufen, laufen. Ich war ein klassischer Vorstopper – mit dem Tore schießen hatte ich es nicht so.“

Und so verwundert es nicht, dass sich der 48-Jährige an sein einziges Zweitligator mit dem FC Carl Zeiss Jena – beim 4:1 gegen Hannover 96 im Mai 1996 – noch genau erinnern kann. „Bernd Schneider hatte gesehen, dass ich frei stand und hat den Ball zu mir gepasst. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ding, hatte Angst, was falsch zu machen. Also habe ich abgezogen und der Schuss aus gut zwanzig Metern saß.“

Insgesamt acht Zweitligapartien bestritt Marco Kämpfe und spielte mit Jenas zweiter Mannschaft im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Im Thüringer Pokalfinale hatte sich der FC Carl Zeiss II in Rudolstadt mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den SV Jenaer Glas durchgesetzt.

Im Pokal gegen den FC Bayern

„Wir waren unterwegs, wollten noch ein wenig feiern und da kam im Radio die Auslosung im DFB-Pokal – und wir bekamen die Bayern zugelost.“ Grandios. Das Pokalspiel im ausverkauften Ernst-Abbe-Stadion ging mit 0:2 (6. Wouters, 61. Nerlinger) verloren. „Wir hatten, glaube ich, null Ballbesitz. Und ich hab‘ in meinem jugendlichen Leichtsinn Michael Sternkopf getunnelt und das mit einer Geste in Richtung Tribüne angezeigt. Heute peinlich hoch zehn, damals voller Adrenalin zu verzeihen.“

Und weiter ging es mit dem FC Carl Zeiss. Als Assistenztrainer von Heiko Weber gelang von 2004 bis 2006 der Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga. Das Aufstiegsspiel beim MSV Neuruppin war prägend. „Ich hab‘ später nie wieder so eine konzentrierte Spannung in der Kabine erlebt. Das Stadion war klein, wir Favorit – aber wie die Mannschaft die Aufgabe angenommen hat. Großartig. Und als beim FC Energie Cottbus Petrick Sander entlassen wurde, rückten Heiko Weber/Marco Kämpfe nach.

„Das war das erste und einzige Spiel, das ich als mitverantwortlicher Trainer in der Bundesliga erleben durfte – in der ausverkauften Allianz-Arena. Grandios, trotz der 0:5-Niederlage.

Waren die Aufstiege mit Jena schon groß, setzte der Auer Wiederaufstieg 2010/2011 mit Trainer Rico Schmitt in die 2. Liga noch einen drauf. „In Jena habe ich das alles im Innenverhältnis betrachtet, kannte die Spieler – wir sind zusammen in der Tanzschule gewesen, waren familiär verbunden. In Aue ist der Fußball alles, da feiert das ganze Erzgebirge. Das reißt einen mit.“

Mit Stange und Irmscher auf Länderspieltour

Erfahrungen ganz anderer Art, die konnte Marco Kämpfe 2018/19 im Ausland machen. „Da bin ich Bernd noch immer dankbar, dass er an mich gedacht hat, als die Syrer einen Athletiktrainer brauchten. Drei Länderspielreisen habe ich mit Bernd Stange und Harald Irmscher mitgemacht.“ Usbekistan, Kirgistan, Oman, Kuwait China waren Stationen. Als die beiden Jenaer entlassen wurden, blieb Marco Kämpfe als Athletiktrainer unter lauter Arabern, gehörte zum Trainerstab der syrischen Nationalmannschaft bei den Asien-Games.

„Reisen bildet, Reisen hilft Vorurteile abbauen, Reisen hilft Grenzen einzureißen“, sagt Marco Kämpfe. „Die Menschen dort, haben dieselben Probleme wie wir. Und sind, das weiß ich aus meiner DDR-Vergangenheit, durch ihr Umfeld, durch ihre Kindheit, durch ihre Vergangenheit geprägt. Ich habe herrliche Menschen kennengelernt und welche, die ich nicht wieder sehen möchte.“ Das sei in Deutschland ja nicht anders. „Als Ungläubigen haben sie mich zum Freitagsgebet in die Scheich-Zayid-Moschee geschleust. Als einer von fünftausend erlebst du auf dem Teppich das ganze Zeremoniell und kannst verstehen, was der Glaube für die Araber bedeutet, aber auch welche Macht und Gruppendynamik der Glaube entfacht.“